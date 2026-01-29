Nicki Minaj ogłasza się „fanką numer jeden” Donalda Trumpa

fot. mat. pras.

Nicki Minaj ogłasza się „fanka numer jeden” Donalda Trumpa

Nicki Minaj ponownie wywołała ogromne poruszenie w mediach, publicznie deklarując swoje poparcie dla Donalda Trumpa. Podczas wydarzenia Departamentu Skarbu USA w Waszyngtonie artystka bez wahania nazwała siebie największą fanką byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Jej wystąpienie natychmiast obiegło internet i ponownie rozgrzało dyskusję na temat zaangażowania gwiazd muzyki w politykę.

„Hejt tylko motywuje mnie jeszcze bardziej”

Nicki Minaj zabrała głos podczas wydarzenia promującego nową strategię inwestycyjną „Trump Accounts”. Choć początkowo wydawała się nieco zagubiona, szybko przeszła do mocnych deklaracji.

– „Jestem prawdopodobnie numerem jeden wśród fanów prezydenta i to się nie zmieni. Hejt mnie nie dotyka — wręcz przeciwnie, motywuje mnie do jeszcze większego wsparcia” – powiedziała ze sceny.

Jej słowa spotkały się z mieszanymi reakcjami zarówno wśród uczestników wydarzenia, jak i w mediach społecznościowych.