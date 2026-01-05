CGM

Narzeczony Viki Gabor kształci się zagranicą. Piosenkarka ma do niego dołączyć

Przyszłość Viki Gabor pod znakiem zapytania?

2026.01.05

Artystka może wyjechać z Polski

Przyszłość Viki Gabor wzbudza coraz większe zainteresowanie fanów. Po doniesieniach o romskich zaślubinach oraz potwierdzonych zaręczynach 18-letniej wokalistki coraz częściej pojawia się pytanie o jej dalsze życie prywatne i zawodowe. Wszystko wskazuje na to, że młoda gwiazda może na dłużej opuścić Polskę.

Romskie zaręczyny i medialne poruszenie

Informacje o ślubie Viki Gabor i Giovanniego Trojanka wywołały ogromne emocje w internecie. Choć według romskiej tradycji doszło już do ceremonii, sama artystka po sylwestrze podkreśliła, że jest obecnie zaręczona. Wokalistka jasno zaznaczyła, że nie czuje potrzeby tłumaczenia się z kwestii związanych z kulturą romską i swoim życiem prywatnym.

Dziadek narzeczonego zabiera głos

Bogdan Trojanek, dziadek Giovanniego, w wywiadach zapewnia, że decyzje młodych są przemyślane. Choć przyznaje, że wiek 18 i 19 lat może budzić kontrowersje, podkreśla, że w jego opinii prawdziwa miłość nie zna granic wieku. Jednocześnie zaznacza, że zarówno Viki, jak i Giovanni nie rezygnują z edukacji.

Edukacja i życie w Wielkiej Brytanii

Kluczową informacją jest fakt, że Viki Gabor ma kontynuować naukę w Wielkiej Brytanii. Giovanni od lat mieszka w Londynie, gdzie się urodził i kształci, a podobną drogą ma podążyć piosenkarka. To właśnie ten kierunek sprawia, że przyszłość artystki w Polsce stoi pod znakiem zapytania.

„To jest fajne, że oni chcą się dalej rozwijać. Mój wnuk się uczy i Viki także będzie kontynuowała edukację w Wielkiej Brytanii” – przyznał Bogdan Trojanek

Polska czy zagranica? Decyzja należy do nich

Choć Wielka Brytania wydaje się naturalnym wyborem dla młodej pary, rodzina nie wyklucza, że Viki i Giovanni będą dzielić czas między Polską a zagranicą. Narzeczony artystki ma dom w Szczecinku, co daje im możliwość powrotów. Ostateczna decyzja dotycząca miejsca zamieszkania i dalszych planów należy jednak wyłącznie do nich.

Co dalej z karierą Viki Gabor?

Ewentualny wyjazd z Polski nie musi oznaczać końca kariery muzycznej Viki Gabor. Wręcz przeciwnie – zagraniczna edukacja i nowe doświadczenia mogą otworzyć przed nią kolejne możliwości artystyczne. Fani z uwagą obserwują, jak potoczą się losy jednej z najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce.

