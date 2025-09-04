Szukaj
NEWS

Nadchodzi materiał Pezeta i Ajrona, na który czekaliśmy 20 lat

Klip do singla z Eldoką już dostępny.

2025.09.04

opublikował:

Nadchodzi materiał Pezeta i Ajrona, na który czekaliśmy 20 lat

fot. @poduszka

Pezet i Ajron wypuszczają wspólnie PRZEJŚCIE [25EP], nad którą zaczęli pracować 20 lat temu. To płyta, która dostępna będzie wyłącznie w pakiecie preorderowym z nadchodzącym albumem Pezeta „Muzyka Popularna”. Materiał z Ajronem zapowiada singiel „Wołanie” z gościnnym udziałem Eldo.

EP-ka Pezeta i Ajrona to zbiór archiwalnych nagrań, odnalezionych po latach na starych dyskach i poddanych świeżemu, współczesnemu miksowi. Słychać w nich emocje, które towarzyszyły artystom dwie dekady temu. Jeden z utworów – „W moim świecie” – od lat znany jest fanom w formie internetowego bootlegu. Nareszcie można posłuchać go w zmiksowanej i zmasterowanej wersji. Poza tym, na fali inspiracji odnalezionym materiałem, powstał zupełnie nowy utwór – “Wołanie”.

„Tamto brzmienie jest dzisiaj nie do podrobienia”

Michał przyjechał do mnie z tymi kawałkami i po raz pierwszy od nie wiem kiedy tak się wzruszyłem. W tych numerach są takie emocje, których ja już nie mam w sobie. Już nawet nie potrafię tak myśleć jak wtedy. To było przytłaczające, przepełnione smutkiem myślenie i trudne emocje. Dlatego nie chciałem nic zmieniać w tym materiale, a jeśli już, to bardzo niewiele. Uważam, że w takiej niezmienionej formie tworzy on wehikuł czasu. Tamto brzmienie jest dzisiaj nie do podrobienia – mówi Pezet.

Teledysk do singla “Wołanie” wyreżyserował Filip Bartczak, a obok muzyków pojawia się w nim reprezentująca nową falę polskiego kina Mila Jankowska: Pezet/Ajron – Wołanie feat. Eldo Oprócz klipu, w social mediach Pezeta pojawiły się materiały foto i wideo inspirowane początkami polskiej sceny hip-hopowej.

Lata 2005–2007 to był czas buntu, chaosu, zmiany. Rozpoczęliśmy wtedy z Pezetem pracę nad projektem, który nigdy nie został ukończony. To co powstało, to pięć utworów. Dziś reakcje na tamte brzmienia pokazują, że w tej muzyce było coś prawdziwego i surowego – mówi Ajron.

Na wydawnictwo „PRZEJŚCIE [25EP]” złoży się 6 utworów. Oprócz premierowego singla „Wołanie” znajdzie się na nim również znany z bootlegu „W moim świecie”. Poniżej pełna tracklista:

1.⁠ ⁠W moim świecie
2.⁠ ⁠⁠Puste ulice
3.⁠ ⁠⁠Przypomina mi
4.⁠ ⁠⁠Rozdział
5.⁠ ⁠⁠Zimny
6.⁠ ⁠⁠Wołanie feat. Eldo

Wspólna EP-ka Pezeta i Ajrona jest dostępna wyłącznie z wersją preorderową płyty “Muzyka Popularna”. Premiera wydawnictwa zaplanowana jest na 17 października. Album można zamówić w przedsprzedaży na stronie www.muzykapopularna.pl. Wersja preorderowa zawiera dodatkowo „00EP”, która cyfrową premierę miała wiosną.

Tagi


Popularne newsy

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?
NEWS

Tede znokautuje Tego Typa Mesa?

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?
NEWS

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu
NEWS

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”
NEWS

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona
NEWS

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz
NEWS

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?
NEWS

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?

Polecane

CGM
OLiS: zmiana lidera i powrót Małpy

OLiS: zmiana lidera i powrót Małpy

Trzy nowości w czołowej dziesiątce.

23 sekundy temu

CGM
Monepark przedstawił fanom swoje plemię

Monepark przedstawił fanom swoje plemię

Nowy singiel uczestnika "Rap Generation".

45 minut temu

CGM
Justin Bieber ogłasza nowy album „Swag II”. Premiera już dziś o północy

Justin Bieber ogłasza nowy album „Swag II”. Premiera już dziś o północ ...

Gwiazdor zaskakuje fanów

47 minut temu

CGM
Doda ostro o Burning Manie: „Syf, hałas, wszyscy najeb*ni”. Dlaczego nigdy nie pojedzie na festiwal?

Doda ostro o Burning Manie: „Syf, hałas, wszyscy najeb*ni”. Dlaczego n ...

Burning Man – festiwal wolności czy „kara boska”?

57 minut temu

CGM
Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb”?

Kultowy obiekt zniknie z mapy. Paluch: „Czy wy upadliście na łeb ...

"Pomogę w promocji tego miejsca" - deklaruje Paluch.

3 godziny temu

CGM
The Weeknd wraca do Polski

The Weeknd wraca do Polski

Artysta odwiedzi nas latem.

5 godzin temu