Nadchodzi materiał Pezeta i Ajrona, na który czekaliśmy 20 lat

fot. @poduszka

Pezet i Ajron wypuszczają wspólnie PRZEJŚCIE [25EP], nad którą zaczęli pracować 20 lat temu. To płyta, która dostępna będzie wyłącznie w pakiecie preorderowym z nadchodzącym albumem Pezeta „Muzyka Popularna”. Materiał z Ajronem zapowiada singiel „Wołanie” z gościnnym udziałem Eldo.

EP-ka Pezeta i Ajrona to zbiór archiwalnych nagrań, odnalezionych po latach na starych dyskach i poddanych świeżemu, współczesnemu miksowi. Słychać w nich emocje, które towarzyszyły artystom dwie dekady temu. Jeden z utworów – „W moim świecie” – od lat znany jest fanom w formie internetowego bootlegu. Nareszcie można posłuchać go w zmiksowanej i zmasterowanej wersji. Poza tym, na fali inspiracji odnalezionym materiałem, powstał zupełnie nowy utwór – “Wołanie”.

„Tamto brzmienie jest dzisiaj nie do podrobienia”

Michał przyjechał do mnie z tymi kawałkami i po raz pierwszy od nie wiem kiedy tak się wzruszyłem. W tych numerach są takie emocje, których ja już nie mam w sobie. Już nawet nie potrafię tak myśleć jak wtedy. To było przytłaczające, przepełnione smutkiem myślenie i trudne emocje. Dlatego nie chciałem nic zmieniać w tym materiale, a jeśli już, to bardzo niewiele. Uważam, że w takiej niezmienionej formie tworzy on wehikuł czasu. Tamto brzmienie jest dzisiaj nie do podrobienia – mówi Pezet.

Teledysk do singla “Wołanie” wyreżyserował Filip Bartczak, a obok muzyków pojawia się w nim reprezentująca nową falę polskiego kina Mila Jankowska: Pezet/Ajron – Wołanie feat. Eldo Oprócz klipu, w social mediach Pezeta pojawiły się materiały foto i wideo inspirowane początkami polskiej sceny hip-hopowej.

Lata 2005–2007 to był czas buntu, chaosu, zmiany. Rozpoczęliśmy wtedy z Pezetem pracę nad projektem, który nigdy nie został ukończony. To co powstało, to pięć utworów. Dziś reakcje na tamte brzmienia pokazują, że w tej muzyce było coś prawdziwego i surowego – mówi Ajron.

Na wydawnictwo „PRZEJŚCIE [25EP]” złoży się 6 utworów. Oprócz premierowego singla „Wołanie” znajdzie się na nim również znany z bootlegu „W moim świecie”. Poniżej pełna tracklista:

1.⁠ ⁠W moim świecie

2.⁠ ⁠⁠Puste ulice

3.⁠ ⁠⁠Przypomina mi

4.⁠ ⁠⁠Rozdział

5.⁠ ⁠⁠Zimny

6.⁠ ⁠⁠Wołanie feat. Eldo

Wspólna EP-ka Pezeta i Ajrona jest dostępna wyłącznie z wersją preorderową płyty “Muzyka Popularna”. Premiera wydawnictwa zaplanowana jest na 17 października. Album można zamówić w przedsprzedaży na stronie www.muzykapopularna.pl. Wersja preorderowa zawiera dodatkowo „00EP”, która cyfrową premierę miała wiosną.