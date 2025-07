Nadchodzi „JackBoys 2”. Poznaliśmy gości zaproszonych przez Travisa Scotta

fot. P. Tarasewicz

„JackBoys 2” zbliża się wielkimi krokami. Travis Scott zapowiedział, że nowe wydawnictwo ukaże się już w lipcu. Niewykluczone zresztą, że będzie to już w nadchodzący piątek. Póki co artysta odsłania kolejne karty, prezentując nowy singiel i zdradzając, kogo usłyszymy na nowej płycie.

Goście zaproszeni na „JackBoys 2”

„2000 Excursion” to już czwarta zapowiedź nadchodzącego projektu. Cactus Jack rozpoczął promocję „JackBoys 2” w styczniu, publikując „4×4”. W kwietniu pojawiło się „ILMB”, a w czerwcu „FWU”. Na płycie gościnnie pojawią się Sheck Wes, Don Toliver, SoFaygo, Wallie the Sensei, 21 Savage, Vybz Kartel, SahBabii, Waka Flocka Flame, GloRilla, Kodak Black i Tyla, choć podobno nie jest to jeszcze pełna lista gości.

Na jb2.com trwa przedsprzedaż wersji fizycznych „JackBoys 2”. Wysyłka ma nastąpić 6-8 tygodni po premierze wydawnictwa.