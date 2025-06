My Chemical Romance świętują premierę edycji deluxe „Three Cheers For Sweet Revenge”

fot. mat. pras.

My Chemical Romance wydali właśnie poszerzoną reedycję swojego drugiego, pokrytego potrójną platyną albumu „Three Cheers For Sweet Revenge”. Wraz z premierą „Three Cheers For Sweet Revenge (Deluxe Edition)” ukazał się też odświeżony teledysk „The Ghost Of You”.

„Three Cheers For Sweet Revenge (Deluxe Edition)” trafiło na rynek blisko 21 lat od oryginalnego wydania. Materiał na wersję deluxe został na nowo zmiksowany i zremasterowany, a całość dostępna będzie w różnych formatach: CD, kolorowe winyle, niesamowity zoetrope’owy podwójny winyl i w cyfrze. Na podwójnych winylach, czwarta strona zawiera specjalny grawerunek, dzięki czemu mamy do czynienia z absolutnie kolekcjonerskimi wydawnictwami.

Grupa prezentuje odświeżony klip „The Ghost Of You”

Aby upamiętnić uwielbiany album z 2004 roku, nagrodzony Grammy producent Rich Costey przygotował na potrzeby Deluxe Edition zupełnie nowe miksy utworów. Dzieło zostało również ozdobione nową okładką. Wydawnictwo zawiera ponadto 4 bonusowe, koncertowe utwory zarejestrowane dla BBC w 2005 roku: wcześniej niepublikowane „I’m Not Okay (I Promise)”, „Helena” i „The Ghost Of You” oraz wersję live „You Know What They Do to Guys Like Us in Prison”, która dostępna była wyłącznie jako strona B singla „I’m Not Okay (I Promise)” w Wielkiej Brytanii. Odświeżony został także oficjalny teledysk do „I’m Not Okay (I Promise)”.

Wpływ zespołu na kolejne pokolenia wciąż odbija się szerokim echem i nie wykazuje żadnych oznak słabnięcia, czego dowodzi nadchodząca niemalże w całości wyprzedana stadionowa trasa „Long Live”: The Black Parade” po Ameryce Północnej.