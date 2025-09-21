Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”

Groźba śmierci na Bluesky

Morrissey, były frontman The Smiths, odwołał dwa koncerty po otrzymaniu wiarygodnego zagrożenia życia. Zdarzenie miało miejsce po jego występie na CityFolk Music Festival w Ottawie, Kanada, 12 września 2025 roku.

Według dokumentów sądowych, zagrożenie zostało opublikowane 4 września na Bluesky z konta o nazwie „guy who gets shot in the head one hundred thousand times a day”. Treść wpisu brzmiała:

„Steven Patrick Morrissey, kiedy wystąpisz w TD Place w Ottawie w przyszłym tygodniu, wieczorem 12 września 2025 o około 21:00, będę na miejscu i spróbuję cię zastrzelić wielokrotnie moją bardzo dużą, nielegalnie posiadaną bronią.”

Aresztowanie i zwolnienie sprawcy

26-letni Noah Castellano został aresztowany w związku z groźbą i zwolniony za kaucją w wysokości 5 000 CAD (£2,691). Castellano odmówił komentarza w sprawie zarzutów.

Odwołane koncerty Morrisseya

W konsekwencji zagrożenia Morrissey odwołał dwa koncerty: 19 września w Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, CT i20 września w MGM Music Hall at Fenway, Boston, MA.

Organizatorzy koncertów wydali oświadczenie: