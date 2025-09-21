Szukaj
CGM

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”

Aresztowanie i zwolnienie sprawcy

2025.09.21

opublikował:

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”

Groźba śmierci na Bluesky

Morrissey, były frontman The Smiths, odwołał dwa koncerty po otrzymaniu wiarygodnego zagrożenia życia. Zdarzenie miało miejsce po jego występie na CityFolk Music Festival w Ottawie, Kanada, 12 września 2025 roku.

Według dokumentów sądowych, zagrożenie zostało opublikowane 4 września na Bluesky z konta o nazwie „guy who gets shot in the head one hundred thousand times a day”. Treść wpisu brzmiała:

„Steven Patrick Morrissey, kiedy wystąpisz w TD Place w Ottawie w przyszłym tygodniu, wieczorem 12 września 2025 o około 21:00, będę na miejscu i spróbuję cię zastrzelić wielokrotnie moją bardzo dużą, nielegalnie posiadaną bronią.”

Aresztowanie i zwolnienie sprawcy

26-letni Noah Castellano został aresztowany w związku z groźbą i zwolniony za kaucją w wysokości 5 000 CAD (£2,691). Castellano odmówił komentarza w sprawie zarzutów.

Odwołane koncerty Morrisseya

W konsekwencji zagrożenia Morrissey odwołał dwa koncerty: 19 września w Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, CT i20 września w MGM Music Hall at Fenway, Boston, MA.

Organizatorzy koncertów wydali oświadczenie:

„W ostatnich dniach pojawiło się wiarygodne zagrożenie życia Morrisseya. Z troski o bezpieczeństwo artysty i zespołu, jutrzejszy koncert w MGM Music Hall został odwołany.”

 

Tagi


Popularne newsy

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny
NEWS

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon
NEWS

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon

Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”
NEWS

Doda ostro o Skolimie: „To jest nastawione na zarabianie pieniędzy i wyciskanie cytryny jak tylko się da”

Kolejny fenomenalny występ w „The Voice of Poland”. Trenerzy oniemieli
NEWS

Kolejny fenomenalny występ w „The Voice of Poland”. Trenerzy oniemieli

Kneecap zbanowani w Kanadzie
NEWS

Kneecap zbanowani w Kanadzie

d4vd odwołuje koncerty. Czy artysta dotrze w tym roku do Polski?
NEWS

d4vd odwołuje koncerty. Czy artysta dotrze w tym roku do Polski?

Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki
NEWS

Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

Polecane

CGM
Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była ...

Jeśli dojdzie do sprzedaży, celebryci straca a niej blisko dziewięć milionów dolarów

2 godziny temu

CGM
Olivia Rodrigo broni Jimmy’ego Kimmela. Wsparcie po zawieszeniu programu

Olivia Rodrigo broni Jimmy’ego Kimmela. Wsparcie po zawieszeniu progra ...

Młoda wokalistka wyraziła swoje oburzenie po decyzji ABC

2 godziny temu

CGM
Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem

Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między W ...

Dziesięć numerów i osobisty klimat

2 godziny temu

CGM
Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną psychopatką, jeśli bym nadal eksponowała swój związek”

Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną ps ...

"Prawdziwe uczucie nie potrzebuje publiczności"

2 godziny temu

CGM
Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocn ...

Mało znany epizod z kariery rapera

3 godziny temu

CGM
Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

Sobel wrócił na scenę po wypadku. Nie obyło się bez zabawnej wpadki

Wypadek zmusił Sobla do odwołania koncertów

1 dzień temu