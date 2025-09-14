Mobb Deep wydali pierwszy pośmiertny singiel „Against The World”. Nowy album w drodze

Legendarny duet Mobb Deep podzielił się pierwszym pośmiertnym singlem zatytułowanym „Against The World”. To zapowiedź nowego albumu „Infinite”, który ukaże się 10 października nakładem Mass Appeal Records.

Utwór został opublikowany 11 września i jest pierwszym wydawnictwem od czasu śmierci Prodigy’ego w 2017 roku. Za produkcję odpowiadają Havoc oraz The Alchemist.

„Ciemne, prawdziwe, nieprzefiltrowane” – Havoc o nowym materiale

W rozmowie z Rolling Stone Havoc podkreślił, że nowy singiel to powrót do źródeł Mobb Deep:

„To ta klasyczna energia Mobb: ciemna, prawdziwa, nieprzefiltrowana. Brzmienie, które nas ukształtowało, ale też przemawia do tego, gdzie hip-hop znajduje się dzisiaj”.

Zapowiedział również, że na krążku „Infinite” fani mogą spodziewać się „niczego innego niż esencji Mobb Deep” – szorstkiego, nowojorskiego brzmienia, wiernego stylowi, który duet prezentował przez dekady.

Nowy album w ramach serii „Legend Has It…”

Płyta „Infinite” ukaże się w ramach projektu „Legend Has It…”, w którym Mass Appeal publikuje siedem nowych albumów od ikon hip-hopu. Oprócz Mobb Deep, swoje projekty wydadzą m.in. Nas & DJ Premier, Ghostface Killah, Raekwon, a także De La Soul i Big L.