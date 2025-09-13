Szukaj
Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”

"Dawno bym w ciebie wjeżdżał".

2025.09.13

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń"

W beefie Tedego i Tego Typa Mesa jest wątek poboczny – obecność Winiego. Szef Stoprocent włączył się do konfliktu, publikując najpierw „Przytul Jacka”, a potem „Clickbait Diss”, w którym rozliczał pół sceny. Jednym z twórców, do których odniósł się wówczas Wini, był Malik Montana. „Jakby co to Malik taki jak my Polak / Tylko, że w sieni zamiast Żydów wiszą mu Czeczeni” – zaczepił szefa GM2L Wini. Po kilku tygodniach Malik postanowił zareagować.

„Dawno bym w ciebie wjeżdżał”

Jeśli liczyliście na to, że Malik zdissuje Winiego, to nie nastawiajcie się. Raper zareagował natomiast w mediach społecznościowych, mówiąc: – Wini, posłuchaj ty mnie. Słyszałem te twoje ostatnie… ja się zajmuję sensownymi rzeczami i inaczej rozwiązuję sprawy. I jeszcze jedno, mordo – Ty jesteś świnia, jesteś haram bro. Dawno bym w ciebie wjeżdżał, no ale jesteś świnia. Na dniach się z tobą złapię, nawet jak nie będziesz chciał. Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń.

 

