„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Beef międzypokoleniowy czy promocja nowego numeru?

2025.10.28

opublikował:

fot. Krzysztof TlenFoto / TlenFotoStudio.pl

Na Instagramie Donguralesko pojawił się film, w którym weteran polskiej sceny rapowej zwraca uwagę młodemu artyście MIÜ. Raper twierdzi, że ktoś używa jego zastrzeżonej ksywki DGE w sieci:

„Miód, fiut czy jak ci tam jest. Jak nie usuniesz tego w ciągu trzech godzin, to jutro usłyszysz parę linijek od Dziadzi specjalnie dla ciebie. Mówię poważnie.”

Nagranie pojawiło się w sieci 15 godzin temu i wywołało natychmiastową reakcję MIÜ.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by donGURALesko (@djdziadzior)

Odpowiedź MIÜ i reakcja fanów

Młody raper odpowiedział na Instagramie:

„Po pierwsze przykro mi słyszeć coś takiego do artysty, którego słuchałem najwięcej przez całe życie. Po drugie wspominam artystów w numerach, którymi się jaram lub jaralem, nie ma w tym nic głębszego i będę nawijał to, co mi się podoba. Numer i tak jest zaplanowany na jutro na 00:00, więc możesz szykować wersy, to też chętnie posłucham.”

Komentarze pod filmem Donguralesko sugerują, że groźby mogą być formą promocji nowego numeru MIÜ. Wielu fanów wyraziło zaniepokojenie, że jeśli rzeczywiście chodzi o marketing, weteran sceny rapowej może stracić w ich oczach autentyczność.

Obserwatorzy zastanawiają się, czy wydarzenie przerodzi się w beef międzypokoleniowy, czy pozostanie tylko sprytną akcją promocyjną w polskim hip-hopie.

