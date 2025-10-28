„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

fot. Krzysztof TlenFoto / TlenFotoStudio.pl

Na Instagramie Donguralesko pojawił się film, w którym weteran polskiej sceny rapowej zwraca uwagę młodemu artyście MIÜ. Raper twierdzi, że ktoś używa jego zastrzeżonej ksywki DGE w sieci:

„Miód, fiut czy jak ci tam jest. Jak nie usuniesz tego w ciągu trzech godzin, to jutro usłyszysz parę linijek od Dziadzi specjalnie dla ciebie. Mówię poważnie.”

Nagranie pojawiło się w sieci 15 godzin temu i wywołało natychmiastową reakcję MIÜ.