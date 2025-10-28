„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

fot. Krzysztof TlenFoto / TlenFotoStudio.pl
Na Instagramie Donguralesko pojawił się film, w którym weteran polskiej sceny rapowej zwraca uwagę młodemu artyście MIÜ. Raper twierdzi, że ktoś używa jego zastrzeżonej ksywki DGE w sieci:
„Miód, fiut czy jak ci tam jest. Jak nie usuniesz tego w ciągu trzech godzin, to jutro usłyszysz parę linijek od Dziadzi specjalnie dla ciebie. Mówię poważnie.”
Nagranie pojawiło się w sieci 15 godzin temu i wywołało natychmiastową reakcję MIÜ.
Odpowiedź MIÜ i reakcja fanów
Młody raper odpowiedział na Instagramie:
„Po pierwsze przykro mi słyszeć coś takiego do artysty, którego słuchałem najwięcej przez całe życie. Po drugie wspominam artystów w numerach, którymi się jaram lub jaralem, nie ma w tym nic głębszego i będę nawijał to, co mi się podoba. Numer i tak jest zaplanowany na jutro na 00:00, więc możesz szykować wersy, to też chętnie posłucham.”
Beef międzypokoleniowy czy promocja nowego numeru?
Komentarze pod filmem Donguralesko sugerują, że groźby mogą być formą promocji nowego numeru MIÜ. Wielu fanów wyraziło zaniepokojenie, że jeśli rzeczywiście chodzi o marketing, weteran sceny rapowej może stracić w ich oczach autentyczność.
Obserwatorzy zastanawiają się, czy wydarzenie przerodzi się w beef międzypokoleniowy, czy pozostanie tylko sprytną akcją promocyjną w polskim hip-hopie.