Miley Cyrus prezentuje nowy album „Something Beautiful” – emocje, filmowe brzmienie i globalna premiera wizualna

fot. Glen Luchford

Jej dziewiąty album studyjny zatytułowany „Something Beautiful” właśnie trafił do serwisów streamingowych. Wydany nakładem Columbia Records krążek to odważna, emocjonalna i dojrzała muzyczna podróż, która z pewnością przyciągnie uwagę fanów na całym świecie.

„Something Beautiful” – 13 poruszających utworów i nowy singiel „Easy Lover”

Na płycie znalazło się 13 utworów, które łączą szczere, introspektywne teksty z bogatą, niemal filmową produkcją. Wśród kompozycji wyróżniają się:

– najnowszy singiel „Easy Lover” (z premierowym teledyskiem),

– znane już fanom „More to Lose” i „End of the World”,

– świeże brzmienia w utworach takich jak „Walk of Fame”.

Produkcja na najwyższym poziomie

Za brzmienie albumu odpowiadają Miley Cyrus i Shawn Everett, którzy współpracowali m.in. z Brittany Howard, Maxxem Morando i Michaelem Pollackiem. Efektem jest materiał wyjątkowo osobisty, ale też ambitny muzycznie – zróżnicowany, dojrzały i mocno zakorzeniony w emocjach artystki.

Film „Something Beautiful” z premierą na Tribeca Festival

„Something Beautiful” to nie tylko album – to również pełnometrażowy film wizualny, którego światowa premiera odbędzie się 6 czerwca podczas Tribeca Festival. Za reżyserię odpowiadają: Miley Cyrus, Brendan Walter, Jacob Bixenman oraz uznany twórca Panos Cosmatos.

Film przenosi widzów do świata albumu i uzupełnia go o silną warstwę wizualną. W klipie do utworu „Every Girl You’ve Ever Loved” gościnnie występuje Naomi Campbell, co tylko podnosi rangę projektu.

Wizualna premiera w kinach na całym świecie

Wizualna wersja „Something Beautiful” trafi do kin w USA i Kanadzie 12 czerwca, a międzynarodowe pokazy rozpoczną się 27 czerwca. Bilety są już dostępne na stronie: 👉 www.MileyCyrusSomethingBeautiful.com