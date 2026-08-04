Julia Wieniawa zostanie jurorką „Tańca z gwiazdami”. Wielki transfer z TVN do Polsatu?

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Julia Wieniawa rozpoczyna nowy rozdział w swojej telewizyjnej karierze. Jak donosi Plejada aktorka i piosenkarka dołączy do grona jurorów nowej edycji programu „Taniec z gwiazdami”, zastępując Ewę Kasprzyk. To kolejna duża zmiana po jej niedawnym rozstaniu z formatem „Mam talent!”.

Julia Wieniawa zasili jury „Tańca z gwiazdami”

Jeszcze w lipcu Julia Wieniawa poinformowała fanów, że kończy swoją przygodę z programem „Mam talent!”, w którym zasiadała w jury od 2024 roku. Decyzja wywołała wiele spekulacji, a w mediach zaczęły pojawiać się informacje o możliwym przejściu gwiazdy do konkurencyjnej stacji.

Teraz wszystko wskazuje na to, że plotki się potwierdziły. Wieniawa ma zostać nową jurorką „Tańca z gwiazdami” i zasiąść za stołem jurorskim już podczas jesiennej edycji programu.

Edward Miszczak stawia na głośny transfer

Według osób związanych z produkcją, angaż Julii Wieniawy ma być jednym z najmocniejszych punktów nadchodzącego sezonu. W kuluarach mówi się, że Edward Miszczak liczy na to, iż obecność jednej z najpopularniejszych polskich celebrytek przyciągnie przed telewizory nowych widzów i wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie programem.

Nie jest tajemnicą, że Wieniawa od lat budzi ogromne emocje. Ma zarówno wielu fanów, jak i krytyków, co sprawia, że każda jej telewizyjna decyzja odbija się szerokim echem.

Powrót do programu, który dobrze zna

Dla Julii Wieniawy udział w „Tańcu z gwiazdami” nie będzie nowością. Aktorka sama występowała w programie jako uczestniczka i zajęła drugie miejsce w 11. edycji show. Dzięki temu doskonale zna realia rywalizacji na parkiecie i wie, z jakimi wyzwaniami mierzą się uczestnicy.

Dodatkowo jest absolwentką szkoły musicalowej, dlatego taniec i występy sceniczne od lat stanowią ważną część jej kariery zawodowej.

Julia Wieniawa pożegnała się z „Mam talent!”

Ogłaszając odejście z talent show TVN, Wieniawa podkreśliła, że zamyka ważny etap swojego życia z wdzięcznością i otwiera się na nowe zawodowe wyzwania. W opublikowanym oświadczeniu zaznaczyła, że każdy rozdział kiedyś się kończy, aby mógł rozpocząć się kolejny.

Wygląda na to, że tym nowym rozdziałem będzie właśnie rola jurorki jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce.

Kto wystąpi w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”?

Jesienna odsłona programu zapowiada się niezwykle interesująco. O Kryształową Kulę powalczą m.in.: