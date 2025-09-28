Szukaj
Michał Wiśniewski szczerze o byłych żonach i nałogu: „Piłem dzień w dzień przez 22 lata”

Ikona polskiej muzyki otworzył się w programie Macieja Orłosia

2025.09.28

opublikował:

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, był gościem programu „Daję słowo. Maciej Orłoś”. W rozmowie piosenkarz niezwykle szczerze opowiedział o swoim burzliwym życiu uczuciowym i walce z nałogiem.

„Piłem dzień w dzień przez 22 lata”

53-letni muzyk wrócił wspomnieniami do czterech zakończonych małżeństw. Nie ukrywał, że z perspektywy czasu czuje żal do swoich byłych partnerek:

Miałem piękne żony. Czasami mam do tych szacownych małżonek pretensje, że tak szybko ze mnie zrezygnowały. Ale absolutnie je rozumiem, bo ja przez cały okres tych małżeństw piłem day by day – wyznał.

Jak ujawnił, jego uzależnienie od alkoholu trwało 22 lata. Wspomniał także pierwsze koncerty po odstawieniu używek:

– Wydawało mi się, że na trzeźwo nie potrafię zagrać. Kiedy w 2018 roku przestałem pić, pierwszy występ był dla mnie czymś niewyobrażalnym.

 

Nowe życie u boku Poli

Obecnie Michał Wiśniewski tworzy szczęśliwy związek z Polą Wiśniewską, młodszą o 12 lat partnerką i matką jego dwojga dzieci. Para nie planuje powiększenia rodziny – muzyk przeszedł zabieg wazektomii, o czym opowiedział fanom w social mediach.

Droga do trzeźwości i samodzielności

Artysta przyznał, że od kilku lat nie tylko występuje na scenie bez alkoholu, ale również sam jeździ na koncerty po całej Polsce.

– Korzystam z tego, że nie piję. Wolę prowadzić sam, niż zatrudniać kierowcę – dodał.

 

