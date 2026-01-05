Michał Wiśniewski przeprasza za Sylwestra. „Jestem jaki jestem – niedoskonały”

Michał Wiśniewski wcielił się w rolę konferansjera podczas dużej imprezy telewizyjnej. Lider zespołu Ich Troje poprowadził „Sylwestra z Dwójką” w Katowicach, łącząc obowiązki gospodarza wydarzenia z własnymi występami. Jak sam przyznał po emisji, zadanie okazało się wyjątkowo wymagające.

Mocna autokrytyka artysty

Muzyk nie próbował koloryzować rzeczywistości i otwarcie skomentował swój występ. W rozmowach po zakończeniu transmisji przyznał, że nie wszystko poszło idealnie, a prowadzenie wydarzenia na żywo było dla niego dużym wyzwaniem.

– „Niestety, wiadomo, trochę kaszaniłem, ale ja tu byłem jedynym amatorem, więc mam prawo. To jest wzięcie na siebie za dużo” – ocenił Wiśniewski, dodając jednocześnie, że spodziewał się jeszcze trudniejszego przebiegu wieczoru.

Sylwester pełen emocji i występ z Mandaryną

Sylwestrowa noc w katowickim Spodku była dla Michała Wiśniewskiego wyjątkowo intensywna. Oprócz debiutu w roli prowadzącego, artysta wystąpił na scenie z zespołem Ich Troje, a dodatkowe emocje wzbudził jego pierwszy od lat wspólny występ z byłą żoną – Mandaryną. To właśnie ten moment przyciągnął ogromną uwagę widzów i mediów.

Debiut konferansjerski pod dużą presją

Wiśniewski podkreślał, że był jedyną osobą bez doświadczenia konferansjerskiego, która jednocześnie musiała przygotować się do własnego koncertu. Presja czasu, odpowiedzialność za przebieg wydarzenia oraz transmisja na żywo sprawiły, że wyzwanie okazało się większe, niż zakładał. Mimo to artysta nie kryje, że całe doświadczenie było dla niego cenną lekcją.