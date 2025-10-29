Szukaj
Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

„Nie czekam na cud, tylko działam. To najlepsza lekcja, jaką dało mi życie.”

2025.10.29

opublikował:

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Temat emerytur artystów powraca jak bumerang, a Michał Wiśniewski nie owija w bawełnę. Lider zespołu Ich Troje uważa, że wielu twórców, którzy narzekają na niskie świadczenia, jest w tej sytuacji sami sobie winni.

Problemy finansowe artystów w Polsce

Wielu znanych polskich artystów od lat alarmuje, że ich emerytury nie wystarczają na godne życie. Maryla Rodowicz, Karol Strasburger czy Barbara Lipowska otwarcie przyznają, że wysokość świadczeń jest rozczarowująca. Michał Wiśniewski podchodzi do tematu pragmatycznie:

„Nie ma systemu emerytalnego dla artystów. Trzeba zmusić ich do odkładania na to, jak każdego obywatela.”

Wiśniewski o własnej przeszłości i odbudowie finansów

Artysta przyznaje, że jego życie nie zawsze było poukładane finansowo. W 2018 roku ogłosił bankructwo, ale dziś odbudowuje stabilność. Budowa nowego domu połączonego z biurem ma być dla niego nie tylko zabezpieczeniem przyszłości, ale też symbolem nowego etapu w życiu.

„Czasy, gdy rozrzucałem pieniądze na prawo i lewo, dawno minęły. Odbudowuję się z wielkiej życiowej porażki.”

Niezależność finansowa i odpowiedzialność

Michał Wiśniewski stawia na samodzielność:

„Przewartościowałem swoje życie po spektakularnym upadku. Teraz dbam o siebie i swoją rodzinę sam.”

Artysta nie oczekuje pomocy instytucji publicznych i podkreśla, że przyszła emerytura wielu twórców jest minimalna, dlatego ważne jest, by sami odkładali na swoją przyszłość.

Emerytury gwiazd – problem globalny

Problem niskich emerytur artystów dotyczy nie tylko Polski. W wielu krajach twórcy zatrudnieni są na kontraktach czasowych, a składki odprowadzane są nieregularnie. Eksperci wskazują, że mogłoby pomóc wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia społecznego przy każdej umowie o dzieło.

Michał Wiśniewski apeluje do branży i decydentów

Słowa lidera Ich Troje to ostrzeżenie dla wszystkich artystów: nie czekaj na cud, działaj na swoją przyszłość. Jego historia pokazuje, że finansowa stabilizacja wymaga konsekwencji i odpowiedzialności.

„Nie czekam na cud, tylko działam. To najlepsza lekcja, jaką dało mi życie.”

