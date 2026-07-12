CGM

MGK szczerze o walce z depresją. „Czułem się niechciany i niepotrzebny”

Muzyk wspomniał o bolesnej stracie

2026.07.12

opublikował:

MGK tatuaz Ig 2026

mgk zdobył się na wyjątkowo osobiste wyznanie. W rozmowie z Apple Music artysta opowiedział o trudnym okresie podczas pracy nad albumem „lost americana”. Muzyk przyznał, że zmagał się z depresją, czuł się niechciany i miał wrażenie, że nikt nie potrzebuje jego obecności.

MGK: „Czułem się niechciany i niepotrzebny”

W wywiadzie mgk wyznał, że początki pracy nad nową płytą były dla niego bardzo trudne.

Artysta zdradził, że spędzał większość czasu w domu, mając poczucie, że nie jest nikomu potrzebny. Właśnie wtedy postanowił spotkać się z najbliższymi współpracownikami i ponownie zacząć tworzyć muzykę.

Jak podkreślił, przypominało mu to okres powstawania albumu „Tickets to My Downfall”, kiedy również miał wrażenie, że wiele osób skreśliło go jako artystę.

Nowy album pomógł mu odzyskać wolność

MGK przyznał, że praca nad „lost americana” pozwoliła mu uwolnić się od presji i oczekiwań związanych z karierą.

Muzyk stwierdził, że przestał szukać akceptacji innych i poczuł się znacznie lżej zarówno psychicznie, jak i twórczo. Dodał również, że nie chce być postrzegany jako typowa gwiazda popu.

– Jestem buntownikiem. Jestem outsiderem. W końcu czuję się wolny – podkreślił.

Megan Fox pomogła przy powstaniu utworu „Orpheus”

Jednym z najbardziej osobistych momentów albumu jest finałowy utwór „Orpheus”. MGK ujawnił, że w piosence wykorzystał fragmenty prywatnych listów miłosnych oraz poezji napisanej przez Megan Fox.

Artysta zdecydował się dopisać byłą partnerkę jako współautorkę utworu, podkreślając, że jej talent literacki jest wyjątkowy.

Muzyk wspomniał o bolesnej stracie

MGK opowiedział także o jednym z najtrudniejszych doświadczeń w swoim życiu – poronieniu, którego wraz z Megan Fox doświadczyli kilka lat temu.

Wyjaśnił, że część tekstu utworu nawiązuje do listu napisanego do nienarodzonego dziecka. Jak wspominał, po jego spaleniu para miała przeżyć niewytłumaczalne wydarzenie, które do dziś uważa za niezwykły znak.

MGK chce zostawić po sobie coś więcej niż muzykę

Na zakończenie rozmowy artysta przyznał, że nie zależy mu na wielkim pomniku ani legendzie. Najważniejsze jest dla niego wychowanie córek oraz inspirowanie innych do akceptowania własnych słabości i walki z przeciwnościami losu.

 

Tagi


Popularne newsy

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes pożegnał Maję Gadowską, podopieczną Cancer Fighters. „Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze”

Michal Wisniewski Ich Troje
NEWS

Michał Wiśniewski potwierdził związek z Mandaryną. Para wróciła do siebie po 21 latach

Ellie Goulding IG 2026
NEWS

Ellie Goulding wystąpi podczas meczu Anglia – Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026

Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo
NEWS

Erling Haaland rapował jako nastolatek. Viralowe nagranie ma już 23 miliony wyświetleń

Popek Cios
NEWS

Popek i Cios nagrali „patriotyczny” kawałek: „Ukrainiec się odj*bał i zaczyna się impreza, Biedroń biega z chuj*m w dupie, Jezus co ja mówię”

Drake
NEWS

Drake stawia milion dolarów na Conora McGregora. Gigantyczny zakład przed UFC 329

Taylor Swift x Travis Kelce
NEWS

Taylor Swift i Travis Kelce zapłacili 160 tysięcy dolarów za opłaty administracyjne i zabezpiecznie ślubu przez nowojorską policję

Polecane

CGM
Doda Instagram 25

Doda krytykuje prezydenta Ukrainy. Odpowiedziała też na komentarze o s ...

Wokalistka wyklucza karierę w polityce

55 minut temu

CGM
Michal Wisniewski Ich Troje

Michał Wiśniewski potwierdził związek z Mandaryną. Para wróciła do sie ...

"Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona"

1 godzinę temu

CGM
Drake

Conor McGregor przegrał walkę w kilka sekund. Fani za porażkę obwiniaj ...

Drake ponownie znalazł się w centrum internetowych żartów

2 godziny temu

CGM
Pitbull Timber

Pitbull zaśpiewał „Wonderwall” Oasis podczas koncertu w Lo ...

Na scenie pojawiła się także Kesha

3 godziny temu

CGM
Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-43

Coldplay nie rezygnuje z „kiss cama”. Chris Martin odniósł ...

Skandal z Bostonu stał się viralem

3 godziny temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32

Dua Lipa szczerze o miłości do Calluma Turnera. „Czuję się bardz ...

Związek Duy Lipy i brytyjskiego aktora Calluma Turnera od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie

4 godziny temu