Meta stworzyła flirtujące chatboty wzorowane na Taylor Swift, Selenie Gomez i innych gwiazdac. Bez ich zgody

2025.08.31

opublikował:

Meta znalazła się w centrum kontrowersji po śledztwie Reutersa, które ujawniło, że firma stworzyła flirtujące chatboty wzorowane na Taylor Swift, Selenie Gomez, Scarlett Johansson i Anne Hathaway – bez zgody artystek.

Chatboty pojawiły się w ostatnich tygodniach na platformach Facebook, Instagram i WhatsApp, a część z nich miała charakter prowokacyjny.

AI tworzyło intymne zdjęcia gwiazd

Według raportu niektóre boty generowały fotorealistyczne, intymne obrazy celebrytek – m.in. w wannie czy w bieliźnie. Co więcej, Reuters ustalił, że Meta pozwalała użytkownikom tworzyć boty wzorowane na niepełnoletnich osobach publicznych, takich jak 16-letni Walker Scobell. W jednym przypadku AI wygenerowało jego nagie zdjęcie na plaży z podpisem: „Całkiem urocze, prawda?”.

Meta usuwa chatboty po krytyce

Rzecznik firmy, Andy Stone, przyznał, że tego typu treści naruszają zasady platformy:

„Podobnie jak inni, zezwalamy na generowanie obrazów z udziałem osób publicznych, ale nasze zasady mają na celu zakaz tworzenia nagości, treści intymnych lub sugestywnych seksualnie.”

Meta usunęła problematyczne chatboty jeszcze przed publikacją raportu Reutersa 29 sierpnia.

Prawnicy: możliwe naruszenie praw wizerunkowych

Eksperci prawni podkreślają, że wykorzystanie wizerunku gwiazd mogło naruszyć ich prawa do ochrony tożsamości i wizerunku.

Reakcje gwiazd i muzyków

Sprawa wywołała szeroką dyskusję w branży. Neil Young ogłosił, że usuwa swoje konto z Facebooka po doniesieniach o „nieakceptowalnym wykorzystaniu chatbotów do rozmów z dziećmi o charakterze romantycznym lub zmysłowym”.

Z kolei Eminem pozwał Meta za rzekome nieautoryzowane wykorzystanie jego muzyki na platformach w ramach funkcji Reels Remix i Original Audio.

 

