Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa", a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego

2025.08.31

Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego

fot. P. Tarasewicz

W pierwszych wersach opublikowanego w sobotę dissu „Samica psa” Ten Typ Mes przekonywał Tedego, że nie przejmuje się krytyką jego ostatnich poczynań. „Patrz, jak spływa po mnie ta fala hejtu / Jak po kaczce, kaczce ku**a po detailingu / Jaka fala, dla mnie to śmigus dyngus” – nawijał Ten Typ. Kilkanaście godzin później ten sam artysta udostępnił na instagramowym kanale nadawczym screeny z rozmów ze słuchaczami przeciwnika, na których krytykuje nie tyle samego Tedego, co właśnie jego fanbase.

Bez kitu, wy, fani Tedasa myślicie, że on was szanuje. A on bierze takich jak ty do ekipy, gnębi, ale tylko słabszych i zapatrzonych w niego, ale tak gnębi, że nie masz pojęcia. Jak nawinąłem „sekta”, to naprawdę to mam na myśli. Masz trójkę dzieci i której płyty Jacka tak słuchasz, co? Jakie tam wersety są twoimi ulubionymi i o czym? Masz 83 w nazwie i słuchasz Tedego? Serio? – pyta zaczepnie.

„Polsko, quo vadis”? – zastanawia się Mes

Kolejny udostępniony przez Mesa screen odnosi się do jego ostrzeżenia pod adresem TDF-a, by w beefach nie wspominał o dzieciach swoich rywali. – Sam zacząłeś o swoim synu nawijać w disie – zauważa słuchacz. Ten Typ najpierw napisał, że „on może”, co ma sens, ponieważ u niego syn pojawia się w innym kontekście, po chwili przeszedł jednak do ataku na fanbase szefa NWJ.

Liczyłem, że choć trochę sobie pobekuję/popolemizują, ale tu wagon „Polski dla klas 1-3 bym musiał rozdawać co drugiemu kabareciarzowi. Polsko, quo vadis? – zastanawia raper.

