CGM

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Wygląda na to, że tym razem będzie szybciej.

2025.08.27

opublikował:

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

fot. P. Tarasewicz

Po publikacji „Dedadlajnów” Tedego Ten Typ Mes zapowiedział, że nagra odpowiedź, ale nie będzie się spieszył. Poprzednim razem TDF-czekał aż trzy tygodnie (wliczając w to awarię komputera Mesa), więc w mediach społecznościowych pojawiły się drwiny, że tym razem autor „Kandydatów na szaleńców” będzie pracował nad dissem pół roku.

Wymowna wrzutka Mesa w mediach społecznościowych

Wygląda jednak na to, że Mes uwinie się znacznie szybciej. W stories na jego instagramowym profilu pojawiła się wrzutka, sugerująca, że odpowiedź już powstaje. Raper przedstawił zdjęcie programu do obróbki dźwięku, dołączając do niego rysunek przedstawiający klepsydrę.

Czy story Mesa oznacza, iż raper faktycznie zamiesza odpowiedzieć znacznie szybciej, czy też może grafika jest trollingiem i to, co widzimy na ekranie, nie jest dissem skierowanym do Tedego? Zobaczymy, co się wydarzy.

