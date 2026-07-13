Mel B wspomina najgorszy moment w historii Spice Girls. „To było druzgocące”

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Mel B wróciła wspomnieniami do jednego z najtrudniejszych momentów w historii Spice Girls. Wokalistka przyznała, że najbardziej zabolało ją niespodziewane odejście Geri Halliwell (obecnie Geri Horner) z zespołu w 1998 roku. Jak wyznała, wiadomość była dla niej ogromnym ciosem i do dziś doskonale pamięta okoliczności tamtego dnia.

Mel B o odejściu Geri Halliwell ze Spice Girls

W rozmowie z „Daily Telegraph” Mel B zdradziła, że najgorszym wspomnieniem z czasów działalności Spice Girls był dzień, w którym dowiedziała się o odejściu Geri Halliwell.

– Najgorszym momentem było to, że dowiedziałam się, iż Geri od nas odeszła 29 maja 1998 roku. To były moje urodziny – powiedziała artystka.

Choć po latach członkinie zespołu wyjaśniły sobie całą sytuację, w tamtym czasie Mel B nie rozumiała decyzji koleżanki.

– Rozmawiałyśmy o tym później i rozumiem, dlaczego to zrobiła, ale wtedy było to dla mnie druzgocące, bo po prostu nie wiedziałam dlaczego – dodała.

Najpiękniejsze wspomnienia Spice Girls

Zapytana o najlepsze chwile związane z zespołem, Mel B przyznała, że trudno wskazać tylko jedną. Wśród najważniejszych wydarzeń wymieniła spotkanie z Nelsonem Mandelą, koncert na Wembley oraz wizytę w Pałacu Kensington.

Wokalistka wspominała również spotkanie z młodymi książętami Williamem i Harrym.

– Byli uroczymi dziećmi. Zrobiliśmy im kanapki z masłem orzechowym i dżemem. Nie pamiętam już, czy to William, czy Harry podkochiwał się w Emmie Bunton, ale obaj byli niezwykle uprzejmi i sympatyczni – opowiedziała.

Victoria Beckham również wspomina odejście Geri

Do nagłego rozstania z Geri Halliwell odniosła się wcześniej także Victoria Beckham. W podcaście Call Her Daddy przyznała, że pozostałe członkinie Spice Girls były kompletnie zaskoczone decyzją koleżanki.

– Po prostu odeszła. Nie miałyśmy o tym pojęcia. Zorientowałyśmy się dopiero, gdy nie pojawiła się na próbie. Dziś możemy się z tego śmiać, ale wtedy byłyśmy w szoku – powiedziała Beckham.

Spice Girls świętują 30-lecie „Wannabe”

Kilka dni temu Spice Girls uczciły 30. rocznicę premiery swojego największego przeboju „Wannabe”. Z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy wszystkich członkiń zespołu.

Choć fani liczyli na jubileuszową trasę koncertową, grupa ograniczyła się do internetowych życzeń i wspomnień związanych z utworem, który na zawsze zmienił historię brytyjskiego popu i stał się symbolem hasła „Girl Power”.