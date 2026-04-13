Mazolewski zapowiada projekt ze znanym aktorem

Album inspirowy jest twórczością Stanisław Ignacy Witkiewicz

2026.04.13

Wojtek Mazolewski oraz Marcin Dorociński ogłosili premierę wyjątkowego albumu „Witkacy. Kompozycje Astronomiczne”, inspirowanego twórczością Stanisław Ignacy Witkiewicz. Premiera wydawnictwa została zaplanowana na 29 maja 2026 roku, a projekt będzie dostępny w formie LP oraz CD w preorderze.

Jazz, teatr i Witkacy w jednym projekcie

Nowy album to artystyczne spotkanie trzech światów: muzyki jazzowej, literatury i performansu. Za warstwę muzyczną odpowiada Wojtek Mazolewski Quintet, natomiast narrację i interpretację tekstów Witkacego prowadzi Marcin Dorociński.

Twórcy podkreślają, że projekt ma charakter intensywnego, niemal hipnotycznego doświadczenia, w którym dźwięk i słowo tworzą spójną, emocjonalną całość.

Inspiracja twórczością Witkacego

Album powstał z fascynacji Mazolewskiego twórczością Witkiewicza, którą artysta określa jako niepokorną, psychodeliczną i wyprzedzającą swoje czasy. W projekcie wykorzystano fragmenty prozy, esejów oraz listów, które w interpretacji Dorocińskiego zyskują nowy wymiar sceniczny.

Sceniczna geneza projektu

„Witkacy. Kompozycje Astronomiczne” nie jest jedynie albumem studyjnym – projekt powstał również jako widowisko koncertowe zrealizowane m.in. z okazji jubileuszu 50-lecia teatru w Opolu. Połączenie muzyki i literatury zostało rozwinięte w pełnoprawne wydawnictwo muzyczne.

Brzmienie: jazz, ekspresja i improwizacja

Album opiera się na charakterystycznym dla Mazolewskiego jazzie – dynamicznym, ekspresyjnym i pełnym improwizacji. Całość została opisana jako doświadczenie poszerzające percepcję, balansujące między muzyką, teatrem i poetycką narracją.

Koncerty i premiera

Zapowiedziano także koncerty promujące projekt:

  • 15.05.2026 – Bielsko-Biała (Cavatina Hall)
  • 27.10.2026 – Warszawa (Teatr Roma)

