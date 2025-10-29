Szukaj
CGM

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

W tle podejrzenia o posiadanie pornografii dziecięcej

2025.10.29

opublikował:

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Sia w sporze o opiekę nad dzieckiem – były mąż żąda pełnej opieki

Rozwód Sii z jej drugim mężem Danielem Bernadem staje się coraz bardziej zacięty. Daniel wniósł do sądu o pełną opiekę nad ich rocznym synem, Somersault Wonder Bernad, twierdząc, że Sia jest „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla dziecka z powodu rzekomego nadużywania substancji.

Sia odpowiada, że Danielowi ograniczono wizyty z dzieckiem do nadzorowanych spotkań, ponieważ był badany przez policję i służby opieki społecznej w związku z podejrzeniem posiadania pornografii dziecięcej

Zarzuty Daniela Bernada wobec Sii

W dokumentach sądowych Daniel twierdzi, że:

  • Sia jest nieodpowiedzialną matką zmagającą się z uzależnieniami

  • Chce wprowadzić losowe i regularne testy narkotykowe dla Sii

  • Prosi o ograniczenie wizyt Sii do 2 godzin, trzy razy w tygodniu, pod nadzorem profesjonalistów

  • Domaga się miesięcznego wsparcia finansowego na dziecko w wysokości 77 245 USD

Daniel podkreśla, że jest lekarzem, młodym, zdrowym i nie ma problemów z prawem ani z alkoholem czy narkotykami.

Odpowiedź Sii i jej stanowisko

Sia twierdzi, że dziecko jest bezpieczne pod jej opieką od czasu separacji. Wyjaśnia, że sama zgodziła się na ograniczone wizyty Daniela w sierpniu 2025 roku z powodu trwającego dochodzenia w sprawie rzekomej pornografii dziecięcej na jego komputerze.

Raperka zaznacza również:

  • Jest trzeźwa od ponad 6 miesięcy

  • Zgodziła się na testy narkotykowe zarówno dla siebie, jak i Daniela, który odmawiał regularnych badań

  • Jej wcześniejsze problemy z używkami sprzed 15 lat nie mają wpływu na aktualną zdolność opieki nad dzieckiem

Sia jest otwarta na zwiększenie czasu Daniela z dzieckiem, ale tylko w obecności doświadczonej opiekunki lub członka rodziny.

Sprawa alimentów i rozwód

Daniel domaga się również od Sii 250 000 USD miesięcznie w ramach alimentów małżeńskich, podkreślając, że jest obecnie bez pracy i finansowo zależny od Sii.

Sia wcześniej zakończyła swój pierwszy związek małżeński z Erikiem Langiem w 2016 roku po nieco ponad dwóch latach.

Sia, Daniel Bernad, rozwód Sii, opieka nad dzieckiem, Somersault Wonder Bernad, FAME MMA, zarzuty narkotykowe, pornografia dziecięca, alimenty, spór sądowy, trzeźwość Sii, polski i światowy showbiznes

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych
NEWS

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg
NEWS

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

ROSALÍA zapowiada nowy album „LUX” klipem nakręconym w Polsce. W utworze gościnnie Björk i Yves Tumor
NEWS

ROSALÍA zapowiada nowy album „LUX” klipem nakręconym w Polsce. W utworze gościnnie Björk i Yves Tumor

Slipknot podbijają internet dzięki challengowi Whitney Houston
NEWS

Slipknot podbijają internet dzięki challengowi Whitney Houston

Polecane

CGM
Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

Michał Wiśniewski ostro o emeryturach gwiazd: „Sami są sobie winni”

„Nie czekam na cud, tylko działam. To najlepsza lekcja, jaką dało mi życie.”

40 minut temu

CGM
Machine Gun Kelly: „Zły urok zniszczył moją miłość z Megan Fox”

Machine Gun Kelly: „Zły urok zniszczył moją miłość z Megan Fox”

Para skupiona na współrodzicielstwie

2 godziny temu

CGM
O.S.T.R. zapowiada nowy album: „Chcielibyście preorder solowego albumu w takim klimacie?”

O.S.T.R. zapowiada nowy album: „Chcielibyście preorder solowego ...

Nowy album coraz bliżej

4 godziny temu

CGM
„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pezecie

„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pez ...

Premiera filmu już 31 października

10 godzin temu

CGM
Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowe ...

Federacja ma ujawnić nowego rywala Popka w czwartek

11 godzin temu

CGM
Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Start limitowanego preorderu wyjątkowej edycji

12 godzin temu