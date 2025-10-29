Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Sia w sporze o opiekę nad dzieckiem – były mąż żąda pełnej opieki

Rozwód Sii z jej drugim mężem Danielem Bernadem staje się coraz bardziej zacięty. Daniel wniósł do sądu o pełną opiekę nad ich rocznym synem, Somersault Wonder Bernad, twierdząc, że Sia jest „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla dziecka z powodu rzekomego nadużywania substancji.

Sia odpowiada, że Danielowi ograniczono wizyty z dzieckiem do nadzorowanych spotkań, ponieważ był badany przez policję i służby opieki społecznej w związku z podejrzeniem posiadania pornografii dziecięcej

Zarzuty Daniela Bernada wobec Sii

W dokumentach sądowych Daniel twierdzi, że:

Sia jest nieodpowiedzialną matką zmagającą się z uzależnieniami

Chce wprowadzić losowe i regularne testy narkotykowe dla Sii

Prosi o ograniczenie wizyt Sii do 2 godzin, trzy razy w tygodniu, pod nadzorem profesjonalistów

Domaga się miesięcznego wsparcia finansowego na dziecko w wysokości 77 245 USD

Daniel podkreśla, że jest lekarzem, młodym, zdrowym i nie ma problemów z prawem ani z alkoholem czy narkotykami.

Odpowiedź Sii i jej stanowisko

Sia twierdzi, że dziecko jest bezpieczne pod jej opieką od czasu separacji. Wyjaśnia, że sama zgodziła się na ograniczone wizyty Daniela w sierpniu 2025 roku z powodu trwającego dochodzenia w sprawie rzekomej pornografii dziecięcej na jego komputerze.

Raperka zaznacza również:

Jest trzeźwa od ponad 6 miesięcy

Zgodziła się na testy narkotykowe zarówno dla siebie, jak i Daniela, który odmawiał regularnych badań

Jej wcześniejsze problemy z używkami sprzed 15 lat nie mają wpływu na aktualną zdolność opieki nad dzieckiem

Sia jest otwarta na zwiększenie czasu Daniela z dzieckiem, ale tylko w obecności doświadczonej opiekunki lub członka rodziny.

Sprawa alimentów i rozwód

Daniel domaga się również od Sii 250 000 USD miesięcznie w ramach alimentów małżeńskich, podkreślając, że jest obecnie bez pracy i finansowo zależny od Sii.

Sia wcześniej zakończyła swój pierwszy związek małżeński z Erikiem Langiem w 2016 roku po nieco ponad dwóch latach.

