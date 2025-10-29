Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Sia w sporze o opiekę nad dzieckiem – były mąż żąda pełnej opieki
Rozwód Sii z jej drugim mężem Danielem Bernadem staje się coraz bardziej zacięty. Daniel wniósł do sądu o pełną opiekę nad ich rocznym synem, Somersault Wonder Bernad, twierdząc, że Sia jest „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla dziecka z powodu rzekomego nadużywania substancji.
Sia odpowiada, że Danielowi ograniczono wizyty z dzieckiem do nadzorowanych spotkań, ponieważ był badany przez policję i służby opieki społecznej w związku z podejrzeniem posiadania pornografii dziecięcej
Zarzuty Daniela Bernada wobec Sii
W dokumentach sądowych Daniel twierdzi, że:
-
Sia jest nieodpowiedzialną matką zmagającą się z uzależnieniami
-
Chce wprowadzić losowe i regularne testy narkotykowe dla Sii
-
Prosi o ograniczenie wizyt Sii do 2 godzin, trzy razy w tygodniu, pod nadzorem profesjonalistów
-
Domaga się miesięcznego wsparcia finansowego na dziecko w wysokości 77 245 USD
Daniel podkreśla, że jest lekarzem, młodym, zdrowym i nie ma problemów z prawem ani z alkoholem czy narkotykami.
Odpowiedź Sii i jej stanowisko
Sia twierdzi, że dziecko jest bezpieczne pod jej opieką od czasu separacji. Wyjaśnia, że sama zgodziła się na ograniczone wizyty Daniela w sierpniu 2025 roku z powodu trwającego dochodzenia w sprawie rzekomej pornografii dziecięcej na jego komputerze.
Raperka zaznacza również:
-
Jest trzeźwa od ponad 6 miesięcy
-
Zgodziła się na testy narkotykowe zarówno dla siebie, jak i Daniela, który odmawiał regularnych badań
-
Jej wcześniejsze problemy z używkami sprzed 15 lat nie mają wpływu na aktualną zdolność opieki nad dzieckiem
Sia jest otwarta na zwiększenie czasu Daniela z dzieckiem, ale tylko w obecności doświadczonej opiekunki lub członka rodziny.
Sprawa alimentów i rozwód
Daniel domaga się również od Sii 250 000 USD miesięcznie w ramach alimentów małżeńskich, podkreślając, że jest obecnie bez pracy i finansowo zależny od Sii.
Sia wcześniej zakończyła swój pierwszy związek małżeński z Erikiem Langiem w 2016 roku po nieco ponad dwóch latach.
