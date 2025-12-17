CGM

Matka dziecka NLE Choppy twierdzi, że raper bardziej skupia się na NBA YoungBoy niż na własnym dziecku

Brutalny komentarz Marissa Da'Nae

Matka dziecka NLE Choppy, Marissa Da’Nae, za pośrednictwem mediów społecznościowych w ostrych słowach skomentowała ostatnie działania rapera. Według niej, Choppa poświęca więcej uwagi konfliktowi z NBA YoungBoy niż kontaktom z własnym dzieckiem.

Kolejne diss tracki NLE Choppy

W ostatnich miesiącach NLE Choppa wielokrotnie krytykował NBA YoungBoy w swoich utworach, a najnowszym przykładem jest kawałek „Hello Revenge”. Konflikt między raperami eskaluje, a fani obserwują coraz więcej dissów wymierzonych w YoungBoy.

Brutalny komentarz matki

Marissa Da’Nae w serii postów na X (dawniej Twitter) napisała:

„He done dissed this man more than he done called his child in the past two months… Then I could see if you was getting a response.”

Dodała także w innym wpisie:

„I’ll never be nice no more. Idgaf. B*tch called me malicious and evil and I was never that to him or anybody around him. So now I have walked thru them doors.”

Jej słowa jasno pokazują frustrację matki dziecka, która krytykuje priorytety NLE Choppy w relacjach rodzinnych.

