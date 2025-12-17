Matka dziecka NLE Choppy twierdzi, że raper bardziej skupia się na NBA YoungBoy niż na własnym dziecku

Matka dziecka NLE Choppy, Marissa Da’Nae, za pośrednictwem mediów społecznościowych w ostrych słowach skomentowała ostatnie działania rapera. Według niej, Choppa poświęca więcej uwagi konfliktowi z NBA YoungBoy niż kontaktom z własnym dzieckiem.

Kolejne diss tracki NLE Choppy

W ostatnich miesiącach NLE Choppa wielokrotnie krytykował NBA YoungBoy w swoich utworach, a najnowszym przykładem jest kawałek „Hello Revenge”. Konflikt między raperami eskaluje, a fani obserwują coraz więcej dissów wymierzonych w YoungBoy.

Brutalny komentarz matki

Marissa Da’Nae w serii postów na X (dawniej Twitter) napisała:

„He done dissed this man more than he done called his child in the past two months… Then I could see if you was getting a response.”

Dodała także w innym wpisie:

„I’ll never be nice no more. Idgaf. B*tch called me malicious and evil and I was never that to him or anybody around him. So now I have walked thru them doors.”

Jej słowa jasno pokazują frustrację matki dziecka, która krytykuje priorytety NLE Choppy w relacjach rodzinnych.