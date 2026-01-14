Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łem, to jest na to szansa”

Do sieci trafił fragment wspólnego numeru Maty i Fagaty, który od kilku tygodni zapowiadany był przez artystów. Utwór zatytułowany „Freaky” ma być kolejnym głośnym ruchem Młodego Matczaka, który konsekwentnie miesza świat rapu z internetową kontrowersją.

Mata „legitymizuje” Fagatę w rapie

Kilka tygodni temu Mata ogłosił, że zakontraktował Fagatę w swojej wytwórni. Jak tłumaczył, zrobił to nie tylko z powodów finansowych, ale dlatego, że – jego zdaniem – polski rap stał się zbyt nudny. Tym samym raper postanowił nadać kontrowersyjnej influencerce i raperce nowy status na scenie hip-hopowej.

Teraz zapowiedzią tego ruchu jest wspólny numer „Freaky”, który – jeszcze przed premierą – wywołuje spore emocje.

Kontrowersyjny snippet „Freaky”

Fagata opublikowała w mediach społecznościowych snippet kawałka, w którym słychać mocny i prowokacyjny wers rapowany przez Matę. Fragment natychmiast zaczął krążyć po sieci, a internauci szeroko komentują zarówno treść, jak i sam fakt współpracy tej dwójki.