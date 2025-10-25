Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”

fot. mat. pras.

Mata opublikował diss track „GRA$$ROOOTZ”, w którym w humorystyczny sposób odnosi się do Krychowiaka oraz Quebonafide.

O czym jest utwór „GRA$$ROOOTZ”?

W numerze Mata porusza m.in. temat transferu Krychowiaka do Mazura, który miał być wstępnie uzgodniony z LKS Tajfun. Artysta zaznacza, że kawałek należy traktować z przymrużeniem oka – to raczej zabawa konwencją niż poważny atak.

Z Sevilli i PSG do warszawskiej okręgówki

Jeszcze dekadę temu Grzegorz Krychowiak świętował triumf w Lidze Europy UEFA z Sevillą, a dziś… zaskakuje cały piłkarski świat. Jak podaje Newonce, były reprezentant Polski został zgłoszony do kadry Mazura Radzymin, drużyny występującej w warszawskiej okręgówce.

Od PSG do okręgówki – niezwykły zwrot w karierze Krychowiaka

Krychowiak, który w 2016 roku przeszedł z Sevilli do Paris Saint-Germain za 45 milionów euro, ma na koncie ponad 100 występów w reprezentacji Polski i występy na mundialu oraz Euro. Teraz 34-letni pomocnik będzie grał ramię w ramię z Quebonafide i Krzysztofem „Krzy Krzysztofem”, popularnymi postaciami ze świata muzyki i internetu.

Krychowiak w barwach Mazura – hit amatorskiej piłki

Informacja o transferze wywołała prawdziwą sensację w środowisku sportowym. Mazur Radzymin, który na co dzień rywalizuje w warszawskiej okręgówce, zyskał ogromny rozgłos dzięki dołączeniu tak utytułowanego zawodnika. Kibice żartują, że „jeśli Krychowiak w okręgówce, to może Lewy w LKS Tajfun?”.

Nowy etap z pasji, nie dla pieniędzy

Według osób z otoczenia zawodnika, decyzja o grze w Mazurze Radzymin to powrót do piłkarskich korzeni – bez presji, dla czystej przyjemności gry. To kolejny przykład, że nawet zawodnicy z wielką karierą w Europie potrafią zejść na niższy poziom rozgrywek, by po prostu cieszyć się futbolem.