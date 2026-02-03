Mark Ronson zostanie uhonorowany za Wyjątkowy Wkład w Muzykę na BRIT Awards 2026

CGM

Mark Ronson otrzyma nagrodę za Wyjątkowy Wkład w Muzykę podczas tegorocznej gali BRIT Awards 2026. Ceremonia odbędzie się w tym roku w Co-op Live Arena w Manchesterze, co jest pierwszym przypadkiem w niemal 50-letniej historii, gdy wydarzenie nie będzie miało miejsca w Londynie.

Nominacje i występy na BRIT Awards 2026

Organizatorzy już ogłosili nominacje. Wśród wyróżnionych artystów znaleźli się m.in.: Lola Young, Sam Fender, Lily Allen oraz raper z Lewisham, Jim Legxacy. Na scenie wystąpią także: Harry Styles, Wolf Alice i Olivia Dean.

Mark Ronson osobiście odbierze swoją nagrodę i wystąpi podczas gali, która odbędzie się 28 lutego 2026 roku.

Dwie dekady największych hitów

W ciągu ostatnich dwóch dekad Ronson wyprodukował wiele wieloplatformowych przebojów, w tym:

  • Amy Winehouse – „Back To Black” i „Valerie”,

  • Uptown Funk we współpracy z Bruno Marsem,

  • Dua Lipa – „Electricity”,

  • Miley Cyrus – „Nothing Breaks Like A Heart”.

Producent wydał również kilka albumów solowych oraz współtworzył nagradzane utwory do ścieżek dźwiękowych takich filmów i seriali jak: Barbie, A Star Is Born, Euphoria. Obecne wyróżnienie dołącza do jego kolekcji dwóch nagród BRIT, dziewięciu Grammy, Oscara i Złotego Globu za współtworzenie utworu „Shallow” z Lady Gagą.

„Najbardziej znaczące wyróżnienie w mojej karierze”

Ronson podkreślił, jak wiele dla niego znaczy to wyróżnienie:

„To najbardziej znaczące wyróżnienie w mojej karierze. Myślę o czasach, gdy oglądałem artystów, których podziwiam, odbierających tę samą nagrodę. To niewiarygodne, że teraz ja stoję w tym samym szeregu.”

„Opuszczając Anglię jako dziecko, nie przypuszczałem, że ten kraj będzie obecny w każdej mojej pracy. Brytyjscy artyści, z którymi pracowałem – ich geniusz i odmowa kompromisów – ukształtowali nie tylko moją twórczość, ale też moje rozumienie muzyki. A przede wszystkim to publiczność – fani, uczestnicy festiwali, kupujący płyty i streamujący – zawsze dawała mi wsparcie i miłość. Jestem za to niezmiernie wdzięczny.”

Komentarz organizatorów

Stacey Tang, przewodnicząca komitetu BRIT Awards 2026 i współprezes RCA Records w Sony Music, zaznaczyła:

„Wpływ Marka Ronsona obejmuje każdy aspekt współczesnej kultury. Ma niezwykłą zdolność podnoszenia jakości każdego projektu, w którym uczestniczy. Kształtował globalny krajobraz muzyczny swoimi albumami, wydawnictwami solowymi oraz współpracą z niezwykłymi talentami, które odkrywał i wspierał. Ta nagroda uznaje jego ogromny wkład w globalny rozwój brytyjskiej muzyki i cementuje jego pozycję jako jednego z najbardziej innowacyjnych twórców naszych czasów.”

