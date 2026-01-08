CGM

Mandaryna przyznaje, że rozpuścili miliony zarobione z Michałem Wiśniewskim

Program przyciągnął ogromną uwagę widzów

Mandaryna postanowiła ujawnić, co stało się z pieniędzmi, które zarobiła razem z Michałem Wiśniewskim dzięki hitowemu reality show „Jestem jaki jestem”. Program przyciągnął ogromną uwagę widzów, a para w spektakularny sposób łączyła życie prywatne z zawodowym, pokazując codzienność w swojej willi w Józefowie.

Medialny związek Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Mandaryna i Michał Wiśniewski byli jednym z najbardziej medialnych duetów polskiego show-biznesu. Ich życie prywatne wprost wypełniały kamery – od codziennych obowiązków po spektakularny ślub w lodowej kaplicy w szwedzkiej Kirunie, który do dziś uchodzi za jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń tego typu w Polsce.

W tym samym czasie powstał program „Jestem jaki jestem”, dokumentujący życie małżeństwa bez scenariusza. Jak przyznała Mandaryna, produkcja opierała się na autentyczności: uczestnicy po prostu żyli swoim rytmem przed kamerami.

– Były momenty trudne, choć na szczęście był jeden dzień, kiedy nie było tych wszystkich kamer. Porwaliśmy się na coś takiego, trochę ekstremalnego – wspomina Marta Wiśniewska.

Powrót na scenę – Sylwester z Dwójką

Wspólny występ Mandaryny i Michała Wiśniewskiego na Sylwestrze z Dwójką z udziałem ich syna Xaviera przyciągnął uwagę internautów. Występ wywołał falę pozytywnych komentarzy w mediach społecznościowych, głównie ze względu na autentyczność i emocjonalny przekaz. Fani docenili rodzinny charakter projektu oraz szczerość artystów, co wyróżniało ich występ na tle innych, bardziej wyreżyserowanych widowisk telewizyjnych.

Miliony z „Jestem jaki jestem” – na co wydali pieniądze?

Po latach dziennikarz RMF FM Mateusz Opyrchał zapytał Mandarynę o konkretne sumy, jakie para zarobiła dzięki programowi. Gwiazda ujawniła, że kwoty były naprawdę wysokie – liczone w milionach złotych.

– Tam było bardzo grubo. Inaczej byśmy tego nie robili. Wszyscy wiedzą, że to był spektakularny wynik, ale to było na pewno w milionach – powiedziała Mandaryna.

Dopytywana o to, czy pieniądze przeznaczyli na jakieś konkretne, kosztowne zakupy, odpowiedziała z uśmiechem:

– Jak to my – niewiele… ale za to wszystko wydaliśmy!

Gwiazda w ten sposób podkreśliła, że choć zarobili fortunę, nie trzymali pieniędzy „na czarną godzinę”, lecz cieszyli się nimi i wykorzystywali na bieżące potrzeby oraz życie codzienne.

Mandaryna i Michał Wiśniewski – legenda polskiego reality show

Historia programu „Jestem jaki jestem” oraz medialnego związku Mandaryny i Michała Wiśniewskiego pozostaje jedną z najważniejszych kart w historii polskiego show-biznesu. Pokazuje, jak autentyczność i szczerość w telewizji mogą przyciągnąć miliony widzów i jednocześnie stać się źródłem spektakularnych finansowych sukcesów.

