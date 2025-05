Mandaryna i Ikarvs pytają, czy znacie „Ev’ry Night”

fot. mat. pras.

Mandaryna 20 lat temu wydała utwór „Ev’ry Night” i na zawsze wpisała się w kanon polskiego popu. Z okazji rocznicy artystka zapowiada jubileuszową EP-kę. Kultowa piosenka pojawi się na wydawnictwie w kilku nowych odsłonach. Na pierwszy ogień nowa wersja „Ev’ry Night” nagrana przed duet Ikarvs i Mandarynę!

EP-ka „Ev’ry Night 2025 Remix EP” to powrót do czasów, w których wszystko było bardziej błyszczące, taneczne i szalone, a YouTube dopiero raczkował. Nowe wersje hitu Mandaryny przygotowali eksperymentalny duet Ikarvs (wiralowy „Plebania Rave Remix”), producenci Helucze, UNKLFNKL (znany z radiowego hitu „Oh Natalie”) oraz 9Lives (jego produkcje są wspierane przez twórców takich jak HARDWELL i Afrojack), przemieniając „Ev’ry Night” w nowoczesne trance’owe, hyperpopowe i house’owe bangery. EP-ka to prezent dla wszystkich fanów Mandaryny i/lub dla tych, którzy kochają pop bez kompleksów.

Hit wraca w zaskakującej wersji

– Ta piosenka to dla mnie radość w najczystszej postaci. To energia, która towarzyszy mi przez ostatnie 20 lat. To spotkanie z ludźmi, którzy tak jak ja chcą po prostu dobrze się bawić! „Ev’ry Night” płynie w moich żyłach od wielu lat i cieszę się, że jest odkryciem dla kolejnych pokoleń – mówi Mandaryna.

Duet Ikarvs dodaje: – Mandaryna to ikona naszego dzieciństwa. Z dzisiejszej perspektywy widzimy ją również jako artystkę, która w szarych latach 2000. była kolorowa i pewna siebie, no i robiła wyjątkowy, muzyczno-taneczny performens. Niestety wiele osób nad jej całościową kreację artystyczną przekładało wpadkę wokalną z Sopotu. Dziś byłoby to nie do pomyślenia. My sami odkryliśmy „Ev’ry Nigh”t na nowo… i byliśmy w ciężkim szoku, że ten utwór jest tak elektroniczny i wyprzedzający swoje czasy. Od nas dostaje nowe, trance’owe kolory i wokal Oli. Wracamy do czasów dzieciństwa patrząc na nie przez zupełnie różowe okulary.

EP-ka „Ev’ry Night 2025 Remix EP” ukaże się 30 maja we wszystkich serwisach cyfrowych.