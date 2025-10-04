Manager d4vd po raz pierwszy reaguje na oskarżenia po znalezieniu ciała nastolatki w samochodzie muzyka

Tragiczne odkrycie w samochodzie zarejestrowanym na D4vd

W samochodzie należącym do muzyka D4vd (David Anthony Burke) znaleziono ciało 15-letniej Celeste Rivas Hernandez. Do makabrycznego odkrycia doszło 8 września w Los Angeles, po tym jak policja została wezwana do lawety, gdzie pojazd wydzielał nieprzyjemny zapach.

Według raportu LAPD, ciało nastolatki znajdowało się w przednim bagażniku Tesli. Śledczy wciąż ustalają przyczynę śmierci – obecnie określona jest jako „odroczona”. Policja bada, czy ktoś może ponosić odpowiedzialność karną za śmierć Celeste, poza faktem ukrycia jej zwłok.

Manager D4vd odpowiada na oskarżenia z TikToka

W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące tej tragedii. Jeden z użytkowników TikToka, występujący jako „Girl Town”, zasugerował, że w sprawę może być zamieszany manager artysty, Josh Marshall.

Marshall stanowczo zdementował te zarzuty: – „Jak możesz mówić takie rzeczy bez faktów? Ten film jest fałszywy i osoba, która go nagrała, jest źle poinformowana. To jedyny raz, kiedy wypowiem się na ten temat. To trudny czas dla mojej rodziny, jestem ojcem trójki dzieci” – napisał.

Marshall: „Nie miałem żadnej wiedzy o tej sprawie”

Manager podkreślił, że nie mieszka w Kalifornii, a jego praca z D4vd odbywa się w trybie zdalnym. Odciął się od plotek, jakoby dzielił dom w Hollywood Hills z muzykiem i nastolatką.

– „Mieszkam na stałe z żoną i dziećmi. Nigdy byłem niczyim współlokatorem. 95 procent mojej pracy wykonuję zdalnie, a codzienną współpracą z Davidem zajmuje się zespół” – wyjaśnił Marshall. Na koniec dodał: – „Ta tragedia dotknęła wiele osób i przede wszystkim rodzinę Celeste. Mam nadzieję, że odpowiednie organy szybko ustalą prawdę. Proszę, aby publikowano jedynie faktyczne informacje.”

Konsekwencje dla kariery D4vd

W obliczu dramatu D4vd odwołał swoją trasę koncertową w USA, a także planowane występy w Europie i Wielkiej Brytanii. Wstrzymano również wydanie deluxe wersji jego debiutanckiego albumu Withered.