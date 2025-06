Małpa bez gości na nowej płycie „Święte słowa”. Raper twierdzi, że wszyscy zaproszeni mu odmówili

fot. mat. pras.

Małpa zaskoczył fanów informacją, że na jego nadchodzącym albumie „Święte słowa” zabraknie gości. W rozmowie w programie „Zero Absolutne”, artysta przyznał, że zaprosił kilku znanych raperów, ale wszyscy odmówili udziału w projekcie. Premiera płyty zaplanowana jest na 27 czerwca 2025 roku.

Nowy album Małpy „Święte słowa” – dlaczego nie ma gości?

W przeciwieństwie do poprzedniego wydawnictwa „Bóg nie gra w kości”, gdzie brak gości był świadomym wyborem, tym razem Małpa planował współpracę z innymi artystami. Jak wyznał w wywiadzie, kontaktował się z młodszymi raperami, jak i tymi z czołówki sceny, jednak ostatecznie nikt nie pojawi się na płycie.

Powody braku gości na płycie Małpy

Małpa wskazał kilka powodów, dla których goście nie pojawili się na jego nowym albumie:

Brak czasu – wielu artystów deklarowało chęć, ale nie dostarczyło zwrotek w terminie.

Różnica zasięgów – niektórzy uznali, że współpraca z Małpą może być mniej korzystna promocyjnie.

Cisza ze strony zaproszonych – mimo rozmów, nie doszło do finalizacji żadnej współpracy.

Co usłyszymy na albumie „Święte słowa”?

Płyta „Święte słowa” to piąty solowy album Małpy. Jak zapowiada raper, będzie to bardzo osobisty materiał, pokazujący jego życie z różnych perspektyw: jako artysty, ojca i człowieka. Za produkcję muzyczną odpowiada Steve Nash, co gwarantuje wysoki poziom brzmienia.