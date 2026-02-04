Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia chłopaków z ulicy”

Duet Tax Free nie zwalnia tempa. Po świetnie przyjętym singlu „After”, który przez trzy tygodnie utrzymywał się na czołowych miejscach list, artyści prezentują kolejny numer zatytułowany „Raffles”.

„Raffles” – ciężkie brzmienie i ostre linie

Nowy singiel Tax Free – Raffles to esencja ulicznego klimatu, z którego duet jest najlepiej znany. Ciężkie, bezkompromisowe brzmienie i ostre linie tekstowe wyznaczają ton utworu, wpisując się w stylistykę, która od początku buduje rozpoznawalność projektu.

To numer skierowany do fanów bezpośredniego rapu, pozbawionego zbędnych ozdobników, skupionego na energii i autentyczności.

Minimalistyczny klip dopełnia klimat

Premiera singla została uzupełniona o surowe, minimalistyczne wideo, które idealnie współgra z brzmieniem „Raffles”. Obraz stawia na prostotę i klimat, bez nadmiaru efektów, dzięki czemu uwaga skupia się na muzyce i przekazie.

Produkcja CUZCO$ i sprawdzony skład

Za produkcję, jak zwykle, odpowiada CUZCO$, który po raz kolejny udowadnia swoją wszechstronność i wyczucie ulicznych brzmień. Jego podkłady stanowią solidne tło dla rapowych partii.

Malik Montana i Kazior doskonale odnajdują się na bitach producenta, potwierdzając chemię i spójność całego projektu Tax Free.

Tax Free idzie za ciosem

Po sukcesie „After” duet konsekwentnie rozwija swój katalog, sięgając po sprawdzoną formułę i jednocześnie utrzymując wysoki poziom produkcyjny. „Raffles” to wyraźny sygnał, że Tax Free nie zamierza schodzić z obranej drogi i dalej stawia na mocne, uliczne granie.