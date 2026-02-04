CGM

Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia chłopaków z ulicy”

Kazior i Malik Montana ukradli Matiza pod kolor zegarka

Duet Tax Free nie zwalnia tempa. Po świetnie przyjętym singlu „After”, który przez trzy tygodnie utrzymywał się na czołowych miejscach list, artyści prezentują kolejny numer zatytułowany „Raffles”.

„Raffles” – ciężkie brzmienie i ostre linie

Nowy singiel Tax Free – Raffles to esencja ulicznego klimatu, z którego duet jest najlepiej znany. Ciężkie, bezkompromisowe brzmienie i ostre linie tekstowe wyznaczają ton utworu, wpisując się w stylistykę, która od początku buduje rozpoznawalność projektu.

To numer skierowany do fanów bezpośredniego rapu, pozbawionego zbędnych ozdobników, skupionego na energii i autentyczności.

Minimalistyczny klip dopełnia klimat

Premiera singla została uzupełniona o surowe, minimalistyczne wideo, które idealnie współgra z brzmieniem „Raffles”. Obraz stawia na prostotę i klimat, bez nadmiaru efektów, dzięki czemu uwaga skupia się na muzyce i przekazie.

Produkcja CUZCO$ i sprawdzony skład

Za produkcję, jak zwykle, odpowiada CUZCO$, który po raz kolejny udowadnia swoją wszechstronność i wyczucie ulicznych brzmień. Jego podkłady stanowią solidne tło dla rapowych partii.

Malik Montana i Kazior doskonale odnajdują się na bitach producenta, potwierdzając chemię i spójność całego projektu Tax Free.

Tax Free idzie za ciosem

Po sukcesie „After” duet konsekwentnie rozwija swój katalog, sięgając po sprawdzoną formułę i jednocześnie utrzymując wysoki poziom produkcyjny. „Raffles” to wyraźny sygnał, że Tax Free nie zamierza schodzić z obranej drogi i dalej stawia na mocne, uliczne granie.

 

