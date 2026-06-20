Madonna zdradziła nietypowe kryterium wyboru partnerów. Wszystko zależało od łazienki

Foto: Rafael Pavarotti

Legendarna gwiazda muzyki pop przyznała, że w latach 80. wybierała potencjalnych partnerów nie tylko na podstawie charakteru czy wyglądu, ale również… wyposażenia ich łazienki.

67-letnia artystka ujawniła, że podczas randkowania jednym z najważniejszych pytań było dla niej to, czy wybranek posiada wannę lub prysznic, z których mogłaby korzystać.

Wanna była dużym atutem

Podczas występu w programie „Rent Free” Madonna wspominała swoje młodzieńcze lata i nietypowe podejście do randek. Jak wyznała, często pytała mężczyzn o miejsce zamieszkania oraz warunki w ich domu, zanim zdecydowała się na bliższą znajomość.

Piosenkarka przyznała, że możliwość relaksu w wannie była dla niej ogromnym plusem. Wspominała również, że odwiedzając potencjalnych partnerów, chętnie korzystała z ich łazienek i domowych posiłków przygotowywanych przez rodziców.

Związek Madonny i Akeena Morrisa

Obecnie Madonna związana jest z Akeenem Morrisem, byłym jamajskim piłkarzem, który jest od niej młodszy o kilkadziesiąt lat. Para spotyka się od około dwóch lat i regularnie pojawia się razem na wydarzeniach publicznych.

W ubiegłym roku media spekulowały nawet o możliwych zaręczynach gwiazdy. Powodem były zdjęcia przedstawiające artystkę z dużym pierścionkiem z diamentem noszonym na serdecznym palcu.

Burzliwe życie uczuciowe królowej popu

Madonna przez lata była bohaterką licznych doniesień dotyczących życia prywatnego. W przeszłości była żoną aktora Seana Penna oraz reżysera Guya Ritchiego. Z drugim mężem doczekała się syna Rocco.

Artystka jest również matką pięciorga innych dzieci. Oprócz córki Lourdes wychowuje także Davida i Mercy, którzy zostali adoptowani z Malawi, a także bliźniaczki Stellę i Estere.