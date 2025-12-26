CGM

Madonna w ostrej sesji świątecznej. „Święty Mikołaj chce wiedzieć czy byłaś niegrzeczna?”

Bielizna, pończochy i figle z młodszym ukochanym

2025.12.26

opublikował:

Madonna w ostrej sesji świątecznej. „Święty Mikołaj chce wiedzieć czy byłaś niegrzeczna?”

Madonna nie rezygnuje ze swojego seksownego wizerunku nawet w okresie świątecznym. 67-letnia gwiazda pochwaliła się w sieci nietypową sesją zdjęciową, w której nie brakuje odważnych ujęć z seksowną bielizną, pończochami i figlami pod choinką z o 38 lat młodszym partnerem, Akeemem Morrisem.

Nietypowe święta Madonny

Choć wiele osób wyobraża sobie Boże Narodzenie jako czas spokojnych rodzinnych spotkań, w domu Madonny tradycja miesza się z prowokacją. Część zdjęć pokazuje gwiazdę w towarzystwie adoptowanych córek, Estere i Stelli, w przytulnej, świątecznej atmosferze. Inne kadry – pełne seksownych póz i intymnych gestów – przypominają bardziej sceny rodem z filmu erotycznego niż klasycznej sesji świątecznej.

Rok pełen muzycznych przygotowań i niespodzianek

Mijający rok upłynął Madonnie pod znakiem intensywnych przygotowań do powrotu na scenę muzyczną. Prace nad nowym materiałem, który ma być kontynuacją hitowego albumu Confessions On A Dance Floor, odbywały się głównie w Londynie. Czas spędzony w stolicy Anglii przyniósł nie tylko nowe piosenki, ale także niespodziewane spotkania – Madonna pogodziła się z byłym mężem, a media obiegło ich pierwsze wspólne zdjęcie od 17 lat.

Seksowna sesja z Mikołajem

Największą sensacją świątecznej sesji są zdjęcia z Akeemem Morrisem, który wcielił się w rolę seksownego Mikołaja. Madonna pozuje w zmysłowej bieliźnie, kusząc i bawiąc się z partnerem w świątecznej scenerii. Podpisy do zdjęć nie pozostawiają wątpliwości: „Święty Mikołaj chce wiedzieć… czy byliście niegrzeczni czy grzeczni? Wesołych Świąt wszystkim!”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Madonna (@madonna)

Tagi


Popularne newsy

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya
NEWS

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya

Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”
NEWS

Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem
NEWS

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących
NEWS

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących

Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”
NEWS

Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

Polecane

CGM
JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime ...

Międzynarodowa współpraca JIMKA i Snoop Dogga

1 godzinę temu

CGM
Sarius o Young Leosi: „Jest spoko”. Czy raper nagrałby numer z szefową Baila Ella?

Sarius o Young Leosi: „Jest spoko”. Czy raper nagrałby numer z szefową ...

"Dobra energia i ludzka postawa"

2 godziny temu

CGM
Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamo ...

Artystka pozostawiła po sobie trzyletniego syna

2 godziny temu

CGM
Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie m ...

Problemy w zespole i przywiązanie do kolegów

2 godziny temu

CGM
Manchester pożegnał Gary’ego „Maniego” Mounfielda. Trumnę muzyka niósł m.in. Liam Gallagher

Manchester pożegnał Gary’ego „Maniego” Mounfielda. Trumnę muzyka niósł ...

Niezwykły hołd dla legendy basu

4 godziny temu

CGM
Gwiazda „Stranger Things” chce nagrać piosenkę świąteczną

Gwiazda „Stranger Things” chce nagrać piosenkę świąteczną

Millie przyznała, że jest wielką fanką klasycznych piosenek świątecznych

4 godziny temu