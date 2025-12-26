Madonna w ostrej sesji świątecznej. „Święty Mikołaj chce wiedzieć czy byłaś niegrzeczna?”

Madonna nie rezygnuje ze swojego seksownego wizerunku nawet w okresie świątecznym. 67-letnia gwiazda pochwaliła się w sieci nietypową sesją zdjęciową, w której nie brakuje odważnych ujęć z seksowną bielizną, pończochami i figlami pod choinką z o 38 lat młodszym partnerem, Akeemem Morrisem.

Nietypowe święta Madonny

Choć wiele osób wyobraża sobie Boże Narodzenie jako czas spokojnych rodzinnych spotkań, w domu Madonny tradycja miesza się z prowokacją. Część zdjęć pokazuje gwiazdę w towarzystwie adoptowanych córek, Estere i Stelli, w przytulnej, świątecznej atmosferze. Inne kadry – pełne seksownych póz i intymnych gestów – przypominają bardziej sceny rodem z filmu erotycznego niż klasycznej sesji świątecznej.

Rok pełen muzycznych przygotowań i niespodzianek

Mijający rok upłynął Madonnie pod znakiem intensywnych przygotowań do powrotu na scenę muzyczną. Prace nad nowym materiałem, który ma być kontynuacją hitowego albumu Confessions On A Dance Floor, odbywały się głównie w Londynie. Czas spędzony w stolicy Anglii przyniósł nie tylko nowe piosenki, ale także niespodziewane spotkania – Madonna pogodziła się z byłym mężem, a media obiegło ich pierwsze wspólne zdjęcie od 17 lat.

Seksowna sesja z Mikołajem

Największą sensacją świątecznej sesji są zdjęcia z Akeemem Morrisem, który wcielił się w rolę seksownego Mikołaja. Madonna pozuje w zmysłowej bieliźnie, kusząc i bawiąc się z partnerem w świątecznej scenerii. Podpisy do zdjęć nie pozostawiają wątpliwości: „Święty Mikołaj chce wiedzieć… czy byliście niegrzeczni czy grzeczni? Wesołych Świąt wszystkim!”.