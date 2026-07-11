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Madonna przechodzi do historii. „Confessions II” numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Madonna została pierwszą amerykańską artystką, która zdobyła numer jeden w pięciu różnych dekadach

2026.07.11

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Madonna 2026 okok

Madonna ponownie zapisała się na kartach historii muzyki. Jej najnowszy album „Confessions II” zadebiutował na szczycie Official Albums Chart w Wielkiej Brytanii, zapewniając artystce pierwszy numer jeden od ponad dekady.

To już 13. album Madonny, który dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy sprzedaży. Dzięki temu gwiazda zrównała się z Elvisem Presleyem pod względem liczby albumów numer jeden w historii brytyjskiego zestawienia.

Historyczny rekord obejmujący pięć dekad

Sukces „Confessions II” ma wyjątkowe znaczenie. Madonna została pierwszą amerykańską artystką, która zdobyła album numer jeden w Wielkiej Brytanii w pięciu różnych dekadach.

Jej imponująca seria rozpoczęła się w latach 80. albumem „Like a Virgin”, a kolejne sukcesy przyniosły wydawnictwa „True Blue”, „The Immaculate Collection”, „Ray of Light”, „Music”, „Confessions on a Dance Floor” oraz „MDNA”. Teraz do tego grona dołącza również „Confessions II”.

Nowy album okazał się także najlepiej sprzedającym się wydawnictwem winylowym tygodnia, zdobywając pierwsze miejsce na Official Vinyl Albums Chart.

Kolejne premiery na brytyjskiej liście

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła brytyjska wokalistka Sienna Spiro z debiutanckim albumem „Visitor”. Wydawnictwo zostało jednocześnie najlepiej sprzedającym się debiutem brytyjskiego artysty w 2026 roku i zwyciężyło w zestawieniu Official Record Store Chart.

Na liście nie zabrakło także innych znanych wykonawców. Deep Purple uplasowali się na 12. miejscu z albumem „SPLAT!”, natomiast składanka „Greatest Hits” Pitbulla awansowała na 18. pozycję.

BTS i My Chemical Romance wracają do Top 40

Duży awans zanotował również zespół BTS, którego album „ARIRANG” znalazł się na 21. miejscu po koncertach na stadionie Tottenham Hotspur w Londynie.

Do czołowej czterdziestki powrócił także kultowy album „The Black Parade” grupy My Chemical Romance, który ponownie cieszy się dużym zainteresowaniem w związku z trasą koncertową zespołu.

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