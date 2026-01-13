Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie

Madison Beer wraca na scenę koncertową! Dwukrotnie nominowana do nagrody GRAMMY i platynowa artystka ogłosiła światową trasę The Locket Tour, która obejmie Amerykę Północną, Europę oraz Wielką Brytanię. W ramach tournée artystka wystąpi również w Polsce – 11 maja 2026 roku w TAURON Arenie Kraków.
Nowy album „Locket” już w ten piątek
Trasa The Locket Tour będzie pierwszą okazją, by usłyszeć na żywo materiał z nadchodzącego albumu „Locket”, który ukaże się już w piątek, 16 stycznia. Płyta jest dostępna w przedsprzedaży i zapowiada nowy rozdział w karierze Madison Beer – bardziej osobisty, dojrzały i emocjonalny.
Supporty: Isabel LaRosa i Lulu Simon
Podczas koncertów Madison Beer na scenie pojawią się również Isabel LaRosa oraz Lulu Simon, które wystąpią w roli supportów. Obie artystki cieszą się rosnącą popularnością i doskonale wpisują się w klimat nowej ery Madison.
Koncert Madison Beer w Polsce – szczegóły
-
Data: 11 maja 2026
-
Miasto: Kraków
-
Miejsce: TAURON Arena Kraków
-
Trasa: The Locket Tour
-
Support: Isabel LaRosa, Lulu Simon
Sprzedaż biletów – harmonogram
Organizatorem trasy jest Live Nation, a sprzedaż biletów ruszy według następującego harmonogramu:
-
Album Preorder Presale: poniedziałek, 19 stycznia, godz. 10:00
-
Ticketmaster Presale: wtorek, 20 stycznia, godz. 10:00
-
Spotify Presale: wtorek, 20 stycznia, godz. 12:00
-
Sprzedaż ogólna (Onsale): środa, 21 stycznia, godz. 10:00
-
Bilety: www.LiveNation.pl
The Locket Tour zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowych 2026 roku dla fanów popu i alternatywnego R&B.