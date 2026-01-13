Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie

Madison Beer wraca na scenę koncertową! Dwukrotnie nominowana do nagrody GRAMMY i platynowa artystka ogłosiła światową trasę The Locket Tour, która obejmie Amerykę Północną, Europę oraz Wielką Brytanię. W ramach tournée artystka wystąpi również w Polsce – 11 maja 2026 roku w TAURON Arenie Kraków.

Nowy album „Locket” już w ten piątek

Trasa The Locket Tour będzie pierwszą okazją, by usłyszeć na żywo materiał z nadchodzącego albumu „Locket”, który ukaże się już w piątek, 16 stycznia. Płyta jest dostępna w przedsprzedaży i zapowiada nowy rozdział w karierze Madison Beer – bardziej osobisty, dojrzały i emocjonalny.

Supporty: Isabel LaRosa i Lulu Simon

Podczas koncertów Madison Beer na scenie pojawią się również Isabel LaRosa oraz Lulu Simon, które wystąpią w roli supportów. Obie artystki cieszą się rosnącą popularnością i doskonale wpisują się w klimat nowej ery Madison.

Koncert Madison Beer w Polsce – szczegóły

Data: 11 maja 2026

Miasto: Kraków

Miejsce: TAURON Arena Kraków

Trasa: The Locket Tour

Support: Isabel LaRosa, Lulu Simon

Sprzedaż biletów – harmonogram

Organizatorem trasy jest Live Nation, a sprzedaż biletów ruszy według następującego harmonogramu:

Album Preorder Presale: poniedziałek, 19 stycznia, godz. 10:00

Ticketmaster Presale: wtorek, 20 stycznia, godz. 10:00

Spotify Presale: wtorek, 20 stycznia, godz. 12:00

Sprzedaż ogólna (Onsale): środa, 21 stycznia, godz. 10:00

Bilety: www.LiveNation.pl

The Locket Tour zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowych 2026 roku dla fanów popu i alternatywnego R&B.