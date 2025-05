Luksusowa rezydencja Quincy Jonesa w Bel Air wystawiona na sprzedaż za 60 milionów dolarów

Ikoniczna posiadłość legendarnego producenta muzycznego Quincy Jonesa w ekskluzywnej dzielnicy Bel Air w Los Angeles trafiła na rynek. Ta zapierająca dech w piersiach luksusowa rezydencja została wyceniona na 59 995 000 dolarów.

Nieruchomość z historią i wyjątkową architekturą

Quincy Jones sam zaprojektował niemal 2 300 m² powierzchni domu i zamieszkiwał go aż do swojej śmierci w listopadzie 2024 roku. Rezydencja położona jest na końcu prywatnej, cichej uliczki, a z jej okien rozciągają się spektakularne widoki na Góry San Gabriel, Los Angeles i Ocean Spokojny.

Dom oferuje najwyższy standard wykończenia i obejmuje m.in.:

5 przestronnych sypialni

Basen typu infinity

Prywatny kort tenisowy

Ogród wewnętrzny

Ekskluzywny bar z winami

Pokój gier i rozrywki

Siłownię i salę kinową

Inspiracją dla projektu była południowoafrykańska rezydencja The Palace of the Lost City, a za realizację odpowiadał architekt Jerry Allison – przyjaciel Quinciego z czasów liceum.

Elegancja i komfort na najwyższym poziomie

Główna sypialnia to luksus w najlepszym wydaniu – z ogromną łazienką, wieloma garderobami, osobnym pokojem fitness, prywatnym gabinetem oraz balkonem z widokiem na panoramę miasta. Dodatkowo, w rezydencji znajdują się trzy apartamenty gościnne, w tym apartament junior suite z własnym salonem, dwiema łazienkami, garderobą i tarasem.

Dom pełen wspomnień i osobistej historii

W tej posiadłości Quincy Jones gościł przez lata wiele gwiazd i przywódców państw. Jego córka, Rashida Jones, powiedziała:

„Mój ojciec kochał ten dom. Stworzył go od podstaw, z nieskończoną wyobraźnią i pomocą swojego przyjaciela – wybitnego architekta Jerry’ego Allisona. To miejsce pełne wspomnień i miłości. Mamy nadzieję, że nowy właściciel będzie kontynuował tę wyjątkową historię.”

Sprzedażą zajmuje się agencja Compass

Nieruchomość została wystawiona przez uznanych agentów Davida Kramera i Andrew Bussa z luksusowej agencji nieruchomości Compass, specjalizującej się w sprzedaży ekskluzywnych domów w Los Angeles.