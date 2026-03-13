Lola Young szczerze o walce z uzależnieniem i spotkaniach AA. „Co miałam zrobić – umrzeć?”

Lola Young otwarcie opowiedziała o swojej walce z uzależnieniem oraz leczeniu po dramatycznym wydarzeniu z ubiegłego roku. Wokalistka przyznała, że po tym, jak zemdlała na scenie podczas koncertu w Nowym Jorku, zdecydowała się na terapię i rozpoczęła spotkania w Alcoholics Anonymous.
Załamanie na scenie i przerwana trasa koncertowa
Do incydentu doszło w 2025 roku podczas występu na festiwalu All Things Go Festival. Po zdarzeniu artystka była zmuszona odwołać trasę koncertową i ogłosiła, że „na jakiś czas znika”, aby skupić się na zdrowiu.
W nowym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone Young ujawniła, że zdecydowała się na intensywne leczenie.
„To była decyzja, którą musiałam podjąć”.
Artystka przyznała też, jak poważna była jej sytuacja:
„Co innego miałam zrobić – umrzeć? Do tego właśnie zmierzało moje uzależnienie”.
Dwumiesięczna terapia i spotkania AA
Wokalistka zdradziła, że spędziła dwa miesiące w ośrodku terapeutycznym, gdzie rozpoczęła leczenie w sposób holistyczny. W tym czasie zaczęła również regularnie uczestniczyć w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.
Mimo dramatycznego momentu na scenie, Young przyznaje dziś, że wydarzenie to okazało się dla niej przełomowe.
„To był punkt zwrotny, który pozwolił mi być tu dzisiaj – być lepszą dla moich fanów, dla przyszłości i dla samej siebie”.
Choroby psychiczne i szczerość w muzyce
Artystka ujawniła również, że zmaga się ze schizoaffective disorder oraz ADHD. Tematy uzależnienia i walki z własnymi problemami pojawiają się w jej utworach, m.in. w piosenkach „D3aler” oraz „Not Like That Anymore”.
Young przyznała, że czasami dopiero po czasie uświadamia sobie, jak bardzo szczere są jej teksty.
„Piszę po prostu to, co czuję, a później myślę: ‘O cholera, nie powinnam była mówić, że jestem uzależniona od narkotyków’”.
Po chwili jednak dochodzi do wniosku, że nie chce niczego ukrywać:
„A potem mówię sobie: wiesz co? Taka właśnie jestem. Co ja próbuję ukryć?”.
Powrót na scenę i sukcesy w 2026 roku
Po kilku miesiącach przerwy Lola Young wróciła na scenę podczas gali Grammy Awards, gdzie zdobyła swoją pierwszą statuetkę.
Artystka była również jedną z najczęściej nominowanych gwiazd podczas BRIT Awards, gdzie wygrała nagrodę Breakthrough Artist.
Po pierwszym koncercie w 2026 roku w londyńskim London Palladium napisała do fanów:
„Sześć miesięcy temu wszystko było dla mnie wyłączone. Wiedziałam, że muszę zająć się pewnymi sprawami i zrobić przerwę”.
Dodała również, że powrót na scenę jest dla niej ważniejszy niż jakiekolwiek nagrody.
„Kiedy robi się naprawdę ciemno i nie czuję się dobrze, świadomość, że wciąż mogę wrócić, jest bardziej satysfakcjonująca niż jakakolwiek nagroda”.
Nowe koncerty i kolejne plany
Wokalistka zapowiedziała już cztery koncerty w Wielkiej Brytanii w czerwcu, a także występ na festiwalu BBC Radio 1’s Big Weekend, który odbędzie się w maju w Herrington Country Park.
Po trudnym okresie artystka zapowiada również nową muzykę i dalszy rozwój kariery.