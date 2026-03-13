Lola Young szczerze o walce z uzależnieniem i spotkaniach AA. „Co miałam zrobić – umrzeć?”

Lola Young otwarcie opowiedziała o swojej walce z uzależnieniem oraz leczeniu po dramatycznym wydarzeniu z ubiegłego roku. Wokalistka przyznała, że po tym, jak zemdlała na scenie podczas koncertu w Nowym Jorku, zdecydowała się na terapię i rozpoczęła spotkania w Alcoholics Anonymous.

Załamanie na scenie i przerwana trasa koncertowa

Do incydentu doszło w 2025 roku podczas występu na festiwalu All Things Go Festival. Po zdarzeniu artystka była zmuszona odwołać trasę koncertową i ogłosiła, że „na jakiś czas znika”, aby skupić się na zdrowiu.

W nowym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone Young ujawniła, że zdecydowała się na intensywne leczenie.

„To była decyzja, którą musiałam podjąć”.

Artystka przyznała też, jak poważna była jej sytuacja:

„Co innego miałam zrobić – umrzeć? Do tego właśnie zmierzało moje uzależnienie”.

Dwumiesięczna terapia i spotkania AA

Wokalistka zdradziła, że spędziła dwa miesiące w ośrodku terapeutycznym, gdzie rozpoczęła leczenie w sposób holistyczny. W tym czasie zaczęła również regularnie uczestniczyć w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

Mimo dramatycznego momentu na scenie, Young przyznaje dziś, że wydarzenie to okazało się dla niej przełomowe.

„To był punkt zwrotny, który pozwolił mi być tu dzisiaj – być lepszą dla moich fanów, dla przyszłości i dla samej siebie”.

Choroby psychiczne i szczerość w muzyce

Artystka ujawniła również, że zmaga się ze schizoaffective disorder oraz ADHD. Tematy uzależnienia i walki z własnymi problemami pojawiają się w jej utworach, m.in. w piosenkach „D3aler” oraz „Not Like That Anymore”.

Young przyznała, że czasami dopiero po czasie uświadamia sobie, jak bardzo szczere są jej teksty.

„Piszę po prostu to, co czuję, a później myślę: ‘O cholera, nie powinnam była mówić, że jestem uzależniona od narkotyków’”.

Po chwili jednak dochodzi do wniosku, że nie chce niczego ukrywać:

„A potem mówię sobie: wiesz co? Taka właśnie jestem. Co ja próbuję ukryć?”.

Powrót na scenę i sukcesy w 2026 roku

Po kilku miesiącach przerwy Lola Young wróciła na scenę podczas gali Grammy Awards, gdzie zdobyła swoją pierwszą statuetkę.

Artystka była również jedną z najczęściej nominowanych gwiazd podczas BRIT Awards, gdzie wygrała nagrodę Breakthrough Artist.

Po pierwszym koncercie w 2026 roku w londyńskim London Palladium napisała do fanów:

„Sześć miesięcy temu wszystko było dla mnie wyłączone. Wiedziałam, że muszę zająć się pewnymi sprawami i zrobić przerwę”.

Dodała również, że powrót na scenę jest dla niej ważniejszy niż jakiekolwiek nagrody.

„Kiedy robi się naprawdę ciemno i nie czuję się dobrze, świadomość, że wciąż mogę wrócić, jest bardziej satysfakcjonująca niż jakakolwiek nagroda”.

Nowe koncerty i kolejne plany

Wokalistka zapowiedziała już cztery koncerty w Wielkiej Brytanii w czerwcu, a także występ na festiwalu BBC Radio 1’s Big Weekend, który odbędzie się w maju w Herrington Country Park.

Po trudnym okresie artystka zapowiada również nową muzykę i dalszy rozwój kariery.