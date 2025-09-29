Szukaj
Lola Young odwołuje występ z powodu „delikatnej sprawy” związanej z jej zdrowiem psychicznym

W sieci pojawiło się oświadczenie menedżera gwiazdy

2025.09.29

opublikował:

Brytyjska wokalistka i autorka tekstów Lola Young niespodziewanie odwołała swój koncert podczas wydarzenia Audacy’s We Can Survive w Prudential Center w New Jersey. Informację przekazał menedżer artystki, Nick Shymansky, który wyjaśnił, że powodem jest „delikatna sprawa” związana ze zdrowiem psychicznym piosenkarki.

Oświadczenie menedżera

Na Instagramie Young pojawiła się wiadomość od jej menedżera:

„Lola jest bardzo otwarta w kwestii zdrowia psychicznego. Czasami zdarzają się dni, kiedy musimy podjąć środki ochronne, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. To niezwykle utalentowana osoba, która zawsze poważnie traktuje swoją karierę, fanów i występy” – napisał Shymansky, dodając przeprosiny dla publiczności.

Kariera muzyczna Loli Young

Artystka zdobyła popularność dzięki singlowi „Messy” z albumu This Wasn’t Meant for You Anyway (2024). We wrześniu 2025 roku wydała swój trzeci krążek zatytułowany I’m Only F**king Myself. Niedawno w wywiadzie dla CBS Mornings przyznała, że jest w najlepszym momencie swojego życia, choć w przeszłości jej zmagania z problemami psychicznymi niemal zakończyły karierę.

Walka ze zdrowiem psychicznym

Young od lat otwarcie mówi o swojej chorobie – w wieku 17 lat zdiagnozowano u niej zaburzenie schizoafektywne, które łączy objawy schizofrenii oraz zaburzeń nastroju, takich jak depresja. Artystka wielokrotnie podkreślała znaczenie rozmów o zdrowiu psychicznym i przełamywania tabu w branży muzycznej.

Co dalej?

Nie wiadomo jeszcze, czy Lola Young wystąpi podczas All Things Go Music Festival w Maryland, zaplanowanego na niedzielę. Fani mają jednak nadzieję, że piosenkarka skupi się przede wszystkim na swoim zdrowiu i powróci na scenę w odpowiednim dla siebie czasie.

