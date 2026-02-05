Livka wskazała trzy ulubione albumy Taco Hemingway’a

Livka podczas wizyty w studiu Newonce została zapytana o twórczość Taco Hemingway’a. Młoda wokalistka miała za zadanie wskazać swoje trzy ulubione albumy rapera, jednak od razu zaznaczyła, że jej wybór dotyczy okresu sprzed premiery najnowszej płyty Taco, na której sama się pojawia.

Livka o swoim TOP 3 Taco Hemingway’a

Artystka podkreśliła, że obecnie mogłaby być nieobiektywna, dlatego zdecydowała się spojrzeć na dyskografię Taco z perspektywy wcześniejszych lat.

„Teraz wiadomo mogę być nieobiektywna, i numerem jeden będzie dla mnie Latarnie wszędzie zgasły. Tak więc to będzie TOP 3 z perspektywy mnie z tamtych czasów”.

Trzy ulubione albumy Taco Hemingway’a według Livki

Livka bez większego wahania przedstawiła swoją osobistą listę TOP 3. Oto jej wybór:

3. „Marmur”

2. „Pocztówka z WWA, Lato ’19”

1. „Trójkąt Warszawski”

Na szczycie rankingu znalazł się więc kultowy projekt, który dla wielu fanów Taco Hemingway’a do dziś pozostaje jednym z najważniejszych momentów w jego karierze.

„To jest mega śmieszne” – Livka o swojej muzycznej drodze

W trakcie rozmowy wokalistka nawiązała również do utworu „Wszystko jedno” z płyty „Trójkąt Warszawski” i do tego, jak po latach jej własna twórczość zaczęła korespondować z historiami opowiadanymi przez Taco.

„To jest mega śmieszne właśnie, bo „Wszystko jedno”, to był ulubiony numer z tej płyty i kilka lat później opowiadam tę historię właśnie z perspektywy Rudej. To jest crazy” – powiedziała Livka.