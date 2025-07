Live Nation organizuje trasę Ewy Farnej

fot. mat. pras.

Jeśli zatęskniliście za Ewą Farną, mamy dla Was świetną wiadomość. Wokalistka zapowiedziała na jesień klubową trasę po Polsce. Nie Ma Lipy Tour to największe tego typu przedsięwzięcie w karierze gwiazdy.

– Nie mogę się doczekać swojej największej klubowej trasy! No nie ma lipy! Zresztą kto wie ten wie – na moich koncertach nigdy nie ma lipy, bo mam najlepszą publiczność, kocham to, co robię i bawimy się świetnie! Zawsze! Zdarzyło się, że raz wystąpiłam i była lipa, ale to była Dua Lipa – ta gwiazda z UK. Jednak u mnie na trasie jej nie będzie. Ani Lipy ani lipy! Za to będzie super muzycznie – obiecuję, a wy mnie sprawdźcie – październik 2025 w 7 miastach Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Katowice! EWA FARNA x LIVE NATION NIE MA LIPY TOUR 2025 – komentuje Ewa.

Ewa Farna – Nie Ma Lipy Tour – rozpiska:

12.10 – Kraków – Studio

14.10 – Poznań – Tama

15.10 – Łódź – Wytwórnia

17.10 – Wrocław – A2

19.10 – Warszawa – Progresja

20.10 – Gdańsk – Stary Maneż

22.10 – Katowice – P23

Bilety są już w sprzedaży na livenation.pl.

Ewa Farna od ponad piętnastu lat należy do grona najbardziej lubianych i charyzmatycznych artystek na polskiej scenie muzycznej. Od kilku lat konsekwentnie podąża własną muzyczną drogą, świadomie omijając główny nurt i zapraszając słuchaczy do swojego wewnętrznego, muzycznego świata. Dzieli się utworami, które odzwierciedlają aktualne etapy Jej życia i tym co Jej życiu dodaje tego piątego smaku. Tym dodatkowym smakiem niewątpliwie jest też możliwość występowania na scenie klubowej – dla ludzi, którzy nie trafili tam przypadkiem, ale świadomie wybrali jej muzykę

W ubiegłym roku minęło 15 lat od premiery utworu „Cicho”, od którego w Polsce tak naprawdę zaczęła się kariera Ewy. Utwory „Cicho”, a niedługo później „Ewakuacja”, bardzo szybko podbiły serca słuchaczy i trwale wpisały się w historię polskiej muzyki.

Tę kilkunastoletnią ścieżkę muzyczną charakteryzuje przede wszystkim przemiana od nastolatki z mocną rockową duszą po dojrzałą i bardziej subtelną kobietę oraz mamę, która wciąż nie traci żywiołowego charakteru. Słowo, które najlepiej opisuje Ewę to – energia.

Koncert to ponad półtoragodzinne show zbudowane na sentymentalnej podróży przez ponad 15 lat muzycznego dorobku Ewy Farnej. W trakcie koncertu usłyszymy oczywiście takie przeboje jak „Cicho”, „Ewakuacja”, „Na ostrzu”, a także utwory z płyty „UMAMI”, w tym poruszające „Ciało”, aż po najnowsze kompozycje, między innymi „Nie znam tego miejsca”.

Zapowiada się niezwykle energetyczne i pełne pozytywnych emocji spotkanie, doprawione ognistym temperamentem Ewy.