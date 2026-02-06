CGM

Lisa z BLACKPINK w czarnym bikini na śniegu

Lisa z BLACKPINK przyciągnęła uwagę fanów podczas wyjątkowej sesji zdjęciowej w zimowej scenerii. Lisa w bikini na śniegu Lisa wyszła na zewnątrz w zestawie Nike x NOCTA x Chrome Hearts – puchowej kurtce i dopasowanych spodniach. Podczas sesji odpięła kurtkę, odsłaniając szczupłą sylwetkę w skąpym bikini topie.  Zdjęcia pokazują kontrast między zimową aurą

Lisa z BLACKPINK w czarnym bikini na śniegu

Lisa z BLACKPINK przyciągnęła uwagę fanów podczas wyjątkowej sesji zdjęciowej w zimowej scenerii.

Lisa w bikini na śniegu

Lisa wyszła na zewnątrz w zestawie Nike x NOCTA x Chrome Hearts – puchowej kurtce i dopasowanych spodniach. Podczas sesji odpięła kurtkę, odsłaniając szczupłą sylwetkę w skąpym bikini topie.  Zdjęcia pokazują kontrast między zimową aurą a gorącym wyglądem wokalistki, a fani mogą podziwiać jej pewność siebie i styl na tle białego krajobrazu.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LISA (@lalalalisa_m)

Popularność Lisy w świecie mody

Lisa niedawno podpisała kontrakt z Nike i wystąpiła w kampanii reklamowej NikeSKIMS, co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję w branży modowej.  Sesja zdjęciowa na śniegu jest więc nie tylko pokazem sylwetki Lisy, ale również krokiem w rozwoju jej kariery w modzie.

