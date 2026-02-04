CGM

Lily Allen przyznaje, że była przerażona reakcją na swój album „West End Girl”

"Gniew jest potężny i potrzebny, i niekoniecznie źle jest go wyrażać"

2026.02.04

opublikował:

Lily Allen przyznaje, że była przerażona reakcją na swój album „West End Girl”

Lily Allen otwarcie mówi o emocjonalnych wyzwaniach związanych z wydaniem jej płyty West End Girl w 2025 roku. Artystka przyznała w wywiadzie dla ELLE UK, że spędziła miesiące w strachu przed reakcją fanów.

Emocjonalna podróż i powstanie albumu

Allen wyjaśniła, że materiał powstawał w trudnym okresie jej życia, w tym podczas rozpadu małżeństwa z aktorem Davidem Harbourem:

„Przez około osiem miesięcy byłam absolutnie przerażona tym, co może do mnie wrócić po wydaniu tego albumu.”

Piosenkarka określiła album jako „wściekły”, powstały w czasie emocjonalnego chaosu. Dodała:

„Nie jest to szczególnie samoświadoma płyta. To naprawdę wściekły materiał, skierowany w stronę innych ludzi, a nie w refleksję nad sobą.”

Znaczenie wyrażania gniewu

Pomimo intensywności tematyki, w tym zdrady i osobistych dramatów, Allen podkreśliła, że proces twórczy nauczył ją ważnej lekcji:

„Gniew jest potężny i potrzebny, i niekoniecznie źle jest go wyrażać. W rzeczywistości tłumiony gniew może być znacznie bardziej szkodliwy.”

Artystka dodała również, że pozytywna reakcja fanów była dla niej zaskoczeniem:

„Nie wiem, czy to dobre dla duszy, ale na pewno dobrze wpływa na ego.”

Interakcja z fanami i nadchodzące koncerty

Lily Allen zwróciła uwagę na silne więzi, jakie jej muzyka buduje z fanami. W jej wiadomościach na Instagramie kobiety często dzielą się osobistymi doświadczeniami, a Allen stara się tworzyć muzykę, która pomaga im poczuć się mniej samotnie.

Dodatkowo, piosenkarka zdradziła szczegóły nadchodzących występów na żywo, które mają być bardziej teatralne i kameralne:

„Będzie to coś w rodzaju spektaklu jednego artysty w stylu Broadway, z naprawdę ciekawą scenografią. Nie będzie zespołu ani tancerzy.”

Tagi


Popularne newsy

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”
NEWS

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”

Bedoes komentuje słowa Kalego na swój temat: „Nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy”
NEWS

Bedoes komentuje słowa Kalego na swój temat: „Nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy”

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 
NEWS

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”
NEWS

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina
NEWS

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci
NEWS

Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci

Kali o Popku: „Ma okrutne nieprzepracowane traumy z dzieciństwa”
NEWS

Kali o Popku: „Ma okrutne nieprzepracowane traumy z dzieciństwa”

Polecane

CGM
Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia chłopaków z ulicy”

Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia c ...

Kazior i Malik Montana ukradli Matiza pod kolor zegarka

43 minuty temu

CGM
Lorde przekazuje 204 tysięcy dolarów na Organizacje Praw Imigrantów w Minnesocie

Lorde przekazuje 204 tysięcy dolarów na Organizacje Praw Imigrantów w ...

Wsparcie dla praw imigrantów

1 godzinę temu

CGM
Ricky Martin pisze otwarty list do Bad Bunny’ego: „Kiedy jeden z nas osiąga sukces, my wszyscy osiągamy sukces”

Ricky Martin pisze otwarty list do Bad Bunny’ego: „Kiedy jeden z ...

Historyczny sukces Bad Bunny'ego

4 godziny temu

CGM
Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”

Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi ...

"Ludzie się zawsze będą czepiać, nawet jak ktoś robi coś dobrego"

5 godzin temu

CGM
Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokume ...

Bilzerian odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych

9 godzin temu

CGM
Ofiara R. Kelly’ego przełamuje milczenie w pierwszym wywiadzie telewizyjnym

Ofiara R. Kelly’ego przełamuje milczenie w pierwszym wywiadzie t ...

Trauma i konsekwencje przemocy

10 godzin temu