Lil Wayne napisał wszystkie teksty Drake’a? Zaskakujące słowa syna rapera

Drake od zawsze podkreślał, że to Lil Wayne pomógł mu rozwinąć karierę. Jednak syn legendy rapu, Lil Novi, twierdzi, że to jego ojciec jest autorem wszystkich tekstów Drake’a! Ta kontrowersyjna wypowiedź padła podczas transmisji na żywo, która szybko obiegła media społecznościowe.

Syn Lil Wayne’a: „Bez mojego taty nie byłoby Drake’a”

Lil Novi podczas live’a został zapytany, kogo wybiera – swojego ojca czy Drake’a. Odpowiedź była jasna – wybrał Lil Wayne’a, ale dodał coś więcej:

„Mój tata napisał większość kawałków Drake’a. Gdyby nie mój ojciec, nie byłoby Drake’a.”

Słowa te wywołały burzę, szczególnie wśród fanów obu artystów.

Czy Lil Wayne naprawdę pisał teksty Drake’a?

Warto zaznaczyć, że Lil Novi nie był jeszcze na świecie, gdy Drake i OVO zrewolucjonizowali scenę muzyczną w 2009 roku mixtape’em So Far Gone. Drake od początku swojej kariery znany jest z osobistych, emocjonalnych tekstów, które sam współtworzył.

Owszem, w przeszłości pojawiały się zarzuty o korzystanie z pomocy innych autorów (np. Quentin Miller przy If You’re Reading This It’s Too Late), ale nigdy nie było dowodów na to, że Lil Wayne pisał całość jego dyskografii.

Mentor tak, ghostwriter nie

Nie ulega wątpliwości, że Lil Wayne był mentorem Drake’a – podpisał go do Young Money i wspierał od początku. Jednak sugerowanie, że Wayne napisał wszystkie teksty, to mocno przesadzona opinia. Bardziej wygląda to na próbę zdobycia rozgłosu przez młodego Lil Noviego niż na prawdziwe kulisy powstawania hitów.

Wypowiedź Lil Noviego wywołała zamieszanie, ale nie ma żadnych dowodów na to, że Lil Wayne napisał wszystkie teksty Drake’a. Można mówić o ogromnym wpływie Wayne’a na karierę kanadyjskiego rapera, ale twórczość Drake’a to głównie jego własna praca i styl.