Legendarny raper powróci dzięki sztucznej inteligencji. Jego syn pracuje nad nowym projektem

Eazy-E, legenda West Coastu i jeden z założycieli N.W.A, ma zostać „wskrzeszony” przy pomocy sztucznej inteligencji. Jego syn, Lil Eazy-E, ogłosił, że prowadzi zaawansowane prace nad projektami, które wykorzystają głos i wizerunek jego ojca z pomocą AI.

„Usłyszałem, jak tata do mnie mówi”

W rozmowie z TMZ, Lil Eazy-E powiedział:

„Dostałem próbkę, na której tata mówi do mnie. To mnie poruszyło i otworzyło zupełnie nowe drzwi. Myślę o tym, żeby stworzyć coś wyjątkowego filmowo i dźwiękowo. Mam projekt, o którym od dawna marzyłem – który opowiada jednocześnie jego historię i moją. AI byłoby idealnym narzędziem.”

Raper dodał, że jego partnerem przy projekcie jest Ace Industries, który dostarczył pierwsze próbki głosu Eazy’ego wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Duet ojca z synem?

Lil Eazy-E zdradził, że rozważa stworzenie albumu-duetu z AI-wersją swojego ojca. Taki projekt byłby pierwszym tego rodzaju na świecie – pełnowymiarowa współpraca między żyjącym artystą a zmarłym legendarnym raperem, „ożywionym” cyfrowo.

DJ Yella: „AI może utrzymać dziedzictwo Eazy-E przy życiu”

Były członek N.W.A, DJ Yella, również wspomniał, że słyszał o planach użycia AI do odtworzenia głosu Eazy-E.

„Myślę, że ktoś już nad tym pracuje. Nie słyszałem jeszcze efektów, ale mówią, że brzmi to świetnie. Muszę to usłyszeć, żeby uwierzyć.”

Yella podkreślił jednak, że choć technologia pozwala na duplikację, nie jest to to samo co twórcze odtworzenie:

„Nie odtworzysz oryginału, możesz go tylko powielić. Ale może to być ciekawe. Trzeba iść z duchem czasu i utrzymać to dziedzictwo Compton przy życiu.”

Sztuczna inteligencja w służbie hip-hopowi

Pomysł wskrzeszenia Eazy-E za pomocą AI wpisuje się w rosnący trend wykorzystywania sztucznej inteligencji w muzyce. W ostatnich miesiącach AI była używana do:odtwarzania głosów zmarłych artystów, generowania całych utworów, łączenia raperów z różnych epok w duetach, które nigdy nie miały miejsca.

Przypadek Eazy-E ma jednak wyjątkowe znaczenie emocjonalne – projekt prowadzi jego syn, a celem ma być zachowanie pamięci i dziedzictwa rapera dla przyszłych pokoleń.