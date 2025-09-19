Szukaj
Lanberry kusi ironią i tańcem w singlu „proszę pana”

Nowa piosenka już dostępna.

2025.09.19

fot. @foto.wania

Lanberry wraca z prawdziwym hitem najbliższych miesięcy. „proszę pana” to taneczny, lekki numer, który wciąga od pierwszych taktów i nie daje usiedzieć w miejscu. W teledysku do singla u boku Lanberry pojawił się jej partner taneczny z programu „Taniec z Gwiazdami”, Piotr Musiałkowski. Ich wspólna, pełna wdzięku i humoru energia dopełnia nieco zadziorny klimat piosenki.

Nowy materiał Lanberry w drodze

Motyw „pana” łączy w sobie zarówno dystans, jak i humor. Bohaterka pozwala się porwać emocjom, jednocześnie dostrzegając absurd sytuacji. Lanberry komentuje współczesne miłosne uniesienia, które często okazują się bardziej farsą niż tragedią („nad Wisłą niezła scena, trochę tani dramat”), a druga zwrotka ujawnia mechanizmy zauroczeń – „miejska legenda, maczo bez zęba” to obraz współczesnego „bohatera” skrywającego niewiele pod efektowną fasadą.

Za produkcję odpowiada rumuński producent Roland Kiss, który wraz z Lanberry nadał utworowi lekkość i przewrotność. Brzmienie inspirowane jest szwedzkim popem lat 90., w klimacie Ace of Base, ale podkręcone nowoczesnymi elementami i muzycznymi smaczkami. Finałem piosenki jest zaskakująca gitarowa solówka, która podkreśla jej nieoczywisty charakter.

Nowy singiel Lanberry pokazuje artystkę w najlepszej formie, łączącą emocjonalną szczerość z przewrotnym poczuciem humoru i popową lekkością.

