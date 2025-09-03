Szukaj
Lady Gaga w nowych odcinkach „Wednesday”

Artystka nie tylko gra w serialu, ale nagrała również singiel i klip.

2025.09.03

fot. kadr z wideo

Na platformę Netflix trafiła dziś druga część drugiego sezonu „Wednesday”. Nowe odcinki przynoszą wyczekiwaną rolę Lady Gagi, która wciela się w Rosaline Rotwood – legendarną wykładowczynię Akademii Nevermore.

Gwiazda nie tylko gra w serialu, ale promuje go także nowym singlem i towarzyszącym mu klipem. Reżyserem teledysku do „The Dead Dance” jest Tim Burton.

Nowa wersja „MAYHEM”

W opisie wideo na youtube’owym kanale Gagi nie ma wzmianki na temat „Wednesday”, znalazło się tam za to przypomnienie o wydanej w marcu płycie „MAYHEM”. Na platformy streamingowe trafiła nowe wersja wydawnictwa, poszerzona właśnie o „The Dead Dance”. Czy wkrótce możemy się spodziewać nowego wydania na fizycznych nośnikach – tego póki co nie wiadomo.

