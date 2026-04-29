Lady Gaga i Doechii w spektakularnym klipie „Runway”. Moda, muzyka i kino w jednym

Lady Gaga oraz Doechii zaprezentowały wspólny utwór „Runway”, który już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w świecie muzyki i mody. Do sieci trafił kolorowy, dynamiczny teledysk promujący piosenkę, będącą jednocześnie częścią ścieżki dźwiękowej do filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”.

„Runway” – muzyczne spotkanie dwóch pokoleń

Wspólny projekt Lady Gaga i Doechii to pierwsza oficjalna współpraca artystek. Utwór „Runway” został zaprojektowany jako energetyczny numer klubowy, który łączy popową estetykę z nowoczesnym hip-hopem.

Wideo do piosenki stawia na intensywną kolorystykę, modowe stylizacje i dynamiczny montaż, podkreślając silną chemię między artystkami.

Gwiazdy nagrodzone Grammy w jednym projekcie

Lady Gaga, laureatka aż 16 nagród Grammy, oraz Doechii, dwukrotna zdobywczyni tej prestiżowej statuetki, połączyły siły w projekcie, który ma promować jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku.

Ich współpraca została odebrana jako symboliczne spotkanie dwóch różnych pokoleń artystek, które łączy kreatywność i odwaga w przekraczaniu gatunkowych granic.

Twórcy utworu „Runway”

Za produkcję i kompozycję utworu odpowiada zespół znanych twórców, w tym Bruno Mars, Andrew Watt, Henry Walter oraz D’Mile. Wśród autorów znaleźli się także same artystki – Lady Gaga oraz Doechii.

Tak szeroki skład producencki podkreśla filmowy i dopracowany charakter projektu.

„Diabeł ubiera się u Prady 2” – powrót kultowej historii

Utwór „Runway” promuje film „Diabeł ubiera się u Prady 2”, czyli kontynuację kultowej produkcji z 2006 roku. W nowej części powracają znane postacie, w tym Miranda, Andy, Emily i Nigel, w których ponownie wcielają się Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci.

Reżyserem filmu jest David Frankel, a scenariusz ponownie przygotowała Aline Brosh McKenna.

Moda, muzyka i popkultura w jednym

Współpraca Lady Gaga i Doechii idealnie wpisuje się w estetykę świata mody, który od lat jest silnie obecny w twórczości obu artystek.

Teledysk „Runway” łączy elementy pokazu mody, performance art i nowoczesnego popu, tworząc wizualnie intensywną narrację.

Znaczenie współpracy Gagi i Doechii

Lady Gaga od lat znana jest z odważnych projektów artystycznych, natomiast Doechii reprezentuje nową falę hip-hopu i eksperymentalnego podejścia do muzyki.

Ich wspólny utwór „Runway” jest nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale także manifestem kreatywności i stylu.