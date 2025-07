Które polskie utwory podbijają świat? Oto najczęściej odtwarzani artyści na Spotify za granicą w 2025 roku

Na koniec pierwszej połowy 2025 roku Spotify ujawniło, które polskie utwory cieszą się największą popularnością poza granicami kraju. Dane jasno pokazują, że eksperymentalny rap, hyperpop i phonk stały się muzycznym eksportem numer jeden z Polski. Na liście królują młodzi twórcy łączący różne gatunki muzyczne z cyfrowym brzmieniem nowej generacji.

Top 3: 6YNTHMANE, Ogryzek i Justyna Steczkowska

Pierwsze miejsce zajęła kolaboracja 6YNTHMANE i LXGHTXNG z utworem FINA LANA, który szturmem zdobył playlisty międzynarodowe. Tuż za nimi plasuje się Ogryzek z futurystycznym kawałkiem AURA of GLORY, a podium zamyka Justyna Steczkowska z eurowizyjną „GAJA”, która odbiła się szerokim echem po jej występie w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Ogryzek i 6YNTHMANE – polscy liderzy streamingu

Zaskakuje dominacja Ogryzka, który aż czterokrotnie pojawia się w zestawieniu, potwierdzając swoją silną pozycję na arenie międzynarodowej. Także 6YNTHMANE i LXGHTXNG pojawiają się w rankingu więcej niż raz, prezentując nowy kierunek polskiego phonk-rapu.

Metal, elektronika i mainstream – różnorodność stylów

Wśród 20 najczęściej słuchanych polskich utworów znalazły się również produkcje z innych gatunków: Behemoth reprezentuje polski metal z kawałkiem The Shit Ov God, R3HAB i Skytech wnoszą klubową energię dzięki Hypnotising, a Marcin, znany z gry na gitarze klasycznej, wspólnie z Willem Smithem i Indią Martinez tworzy emocjonalne First Love.

Lista 20 najczęściej odtwarzanych za granicą polskich utworów (2025)

1. 6YNTHMANE, LXGHTXNG – FINA LANA

2. Ogryzek – AURA of GLORY

3. Justyna Steczkowska – GAJA (Eurovision Edit)

4. Ogryzek – AUTHORITY

5. CLASYXX, Fyex, Nxppy, TRXSHBXY – CANTA LA

6. 6YNTHMANE, LXGHTXNG – MANDA LINA

7. ERNE100, Frosti, Yzomandias, Żabson – Ewa Farna

8. Ogryzek – CARPE DIEM (Slowed)

9. Ogryzek – LEGACY 2

10. ConKi – Man on a Bench (Um Um Um)

11. Skyper – Hero

12. R3HAB, Skytech – Hypnotising

13. ANGUISH, FADE031, Nelah, zyzek – razorblade

14. Behemoth – The Shit Ov God

15. B.R.T, Becky Smith, Zummer – Without You

16. Diviners, Maggie Szabo, Planet Wave House – You And Me

17. MC LOCKED, Nulteex, Nxppy – Funk De Verão

18. 6arelyhuman, asteria, kets4eki – ON MY WAY!

19. Ogryzek – PRINCE

20. India Martinez, Marcin, Will Smith – First Love

Spotify i polska muzyka – dynamiczny rozwój

Dzięki globalnemu zasięgowi Spotify, coraz więcej polskich artystów zdobywa uznanie na międzynarodowych rynkach.