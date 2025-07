Polska płyta wśród dziesięciu ulubionych tegorocznych wydawnictw cenionego amerykańskiego dziennikarza

fot. Kevin Laminto / Unsplash.com

Polscy artyści od lat coraz lepiej radzą sobie poza granicami kraju. Część na zagranicznych wojażach gra głównie dla polonii, ale część ma fanów wśród lokalnych społeczności. Behemoth, Vader, Decapitated, Riverside, Dopelord – te nazwy często więcej znaczą poza Polską niż w niej, a to zaledwie kilka przykładów.

Pisząc o rodzimych grupach, które dobrze radzą sobie na zagranicznych rynkach, nie sposób nie wspomnieć o zespole Trupa Trupa. Niemal dziesięć lat temu grupa doczekała się recenzji albumu „Jolly New Songs” na łamach prestiżowego Pitchforka. W późniejszych latach redakcja amerykańskiego serwisu jeszcze dwukrotnie pochylała się nad twórczością gdańskiego zespołu.

Trupa Trupa regularnie koncertuje w Europie i w Stanach, pozostawiając za sobą wyraźny ślad. Nowa EP-ka grupy, wydana w lutym „Mourners”, znalazła się wśród dziesięciu ulubionych tegorocznych wydawnictw Grega Kota, cenionego amerykańskiego dziennikarza muzycznego, który kiedyś pisał do „Chicago Tribune”, a obecnie prowadzi audycję „Sound Opinions”. Gdański zespół uplasował się na trzecim miejscu zestawienia, w którym pojawili się m.in. FKA twigs, Stereolam, Tunde Adebimpe czy Lambrini Girls.

Oto 10 ulubionych wydawnictw Grega Kota z pierwszej połowy 2025 r.:

1. Horsegirl – “Phonetics On and On”

2. FKA twigs – “Eusexua”

3. Trupa Trupa – “Mourners”

4. Jetstream Pony – “Bowerbirds and Blue Things”

5. Tune-Yards – “Better Dreaming”

6. Saba and No ID – “From the Private Collections of Saba and No I.D.”

7. Lambrini Girls – “Who Let the Dogs Out”

8. Tunde Adebimpe – “Thee Black Boltz”

9. Mekons – “Horror”

10. Stereolab – “Instant Holograms on Metal Film”