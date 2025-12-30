Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i pizzy za dychę

Książulo ocenia jedzenie na stacji Skolima
Znany krytyk kulinarny Książulo odwiedził stację paliw Skolim, aby przetestować dostępne tam produkty spożywcze. Celebryta sprawdził między innymi hot dogi po 5 zł oraz pizzę za 10 zł, co przyciągnęło uwagę fanów taniego, lecz smacznego jedzenia.
Skolim – tania benzyna i przystępne ceny jedzenia
Stacja Skolim nie przestaje zaskakiwać klientami. Niedawno media informowały, że cena benzyny wynosi 4,99 zł za litr, co czyni ją jedną z najtańszych w Polsce. Teraz okazuje się, że Skolim inwestuje także w gastronomię, oferując przystępne cenowo posiłki, które mogą konkurować z lokalnymi fast-foodami.
Hot dogi i pizza w ocenie Książula
Podczas wizyty na stacji, Książulo ocenił jakość jedzenia:
-
Hot dogi po 5 zł – zaskakująco dobre jak na tak niską cenę.
-
Pizza za 10 zł – nie była mrożoną odgrzewką, lecz przygotowywana we współpracy ze sprawdzoną pizzerią. Czas oczekiwania wynosił około pół godziny, co uznano za akceptowalne w stosunku do jakości.
Krytyk podkreślił, że takie ceny i jakość są rzadko spotykane w stacjach paliw, co czyni ofertę Skolima wyjątkową.
Filmowa recenzja Książula
Pełną recenzję można obejrzeć w specjalnym filmie, w którym Książulo szczegółowo opisuje swoje doświadczenia smakowe na stacji Skolim. Wideo pokazuje nie tylko ocenę jakości jedzenia, ale także atmosferę panującą na stacji i stosunek obsługi do klientów.