Książulo odwiedził stację Skolima i ocenił hot dogi za pięć złotych i pizzy za dychę

Książulo ocenia jedzenie na stacji Skolima

Znany krytyk kulinarny Książulo odwiedził stację paliw Skolim, aby przetestować dostępne tam produkty spożywcze. Celebryta sprawdził między innymi hot dogi po 5 zł oraz pizzę za 10 zł, co przyciągnęło uwagę fanów taniego, lecz smacznego jedzenia.

Skolim – tania benzyna i przystępne ceny jedzenia

Stacja Skolim nie przestaje zaskakiwać klientami. Niedawno media informowały, że cena benzyny wynosi 4,99 zł za litr, co czyni ją jedną z najtańszych w Polsce. Teraz okazuje się, że Skolim inwestuje także w gastronomię, oferując przystępne cenowo posiłki, które mogą konkurować z lokalnymi fast-foodami.

Hot dogi i pizza w ocenie Książula

Podczas wizyty na stacji, Książulo ocenił jakość jedzenia:

Hot dogi po 5 zł – zaskakująco dobre jak na tak niską cenę.

Pizza za 10 zł – nie była mrożoną odgrzewką, lecz przygotowywana we współpracy ze sprawdzoną pizzerią. Czas oczekiwania wynosił około pół godziny, co uznano za akceptowalne w stosunku do jakości.

Krytyk podkreślił, że takie ceny i jakość są rzadko spotykane w stacjach paliw, co czyni ofertę Skolima wyjątkową.

Filmowa recenzja Książula

Pełną recenzję można obejrzeć w specjalnym filmie, w którym Książulo szczegółowo opisuje swoje doświadczenia smakowe na stacji Skolim. Wideo pokazuje nie tylko ocenę jakości jedzenia, ale także atmosferę panującą na stacji i stosunek obsługi do klientów.