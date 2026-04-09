Ksiądz z ambony stwierdził, że Roksana Węgiel nie zapłaciła za ślub. Do sprawy odniósł się jej mąż: „Kolejna prowokacja mediów, bo nazwisko mojej żony się dobrze klika”

Wokół ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mglej znów zrobiło się głośno. Podczas niedzielnego nabożeństwa w podkarpackiej Dydni duchowny miał publicznie poruszyć temat rzekomego braku opłaty za ceremonię, co szybko wywołało medialną burzę. Słowa księdza z ambony Według relacji uczestników mszy, ksiądz miał zwrócić się do wiernych, sugerując, że wokalistka nie uregulowała należności za

Wokół ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mglej znów zrobiło się głośno. Podczas niedzielnego nabożeństwa w podkarpackiej Dydni duchowny miał publicznie poruszyć temat rzekomego braku opłaty za ceremonię, co szybko wywołało medialną burzę.

Słowa księdza z ambony

Według relacji uczestników mszy, ksiądz miał zwrócić się do wiernych, sugerując, że wokalistka nie uregulowała należności za ślub. W rozmowie z mediami duchowny odniósł się do sprawy krótko, podkreślając:

„Nie upominałem, tylko zwróciłem uwagę, ale to już nie ma znaczenia. Do widzenia”.

Choć wypowiedź była lakoniczna, wystarczyła, by temat błyskawicznie trafił na nagłówki portali i wzbudził ogromne zainteresowanie opinii publicznej.

Oświadczenie Kevina Mgleja

Na zarzuty zareagował mąż artystki, Kevin Mglej, który opublikował obszerne oświadczenie w mediach społecznościowych. Już na wstępie odniósł się do relacji z Kościołem:

„Wielu osobom postawienie mojej żony i mnie przeciwko Kościołowi byłoby bardzo na rękę. Niestety tak się nie stanie. Kościół jest i będzie dla nas bardzo ważny, ponieważ jest ukochany przez Pana Jezusa. Wspieramy wspólnotę Kościoła słowem, ale też finansowo od dłuższego czasu i będziemy wspierać dalej”.

Producent stanowczo zaprzeczył doniesieniom o zaległościach finansowych, podkreślając:

„Co do ślubu, jesteśmy z każdym rozliczeni. Szczerze mówiąc, aż nie chce mi się wierzyć, żeby w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego jakikolwiek ksiądz rozmyślał o ślubie sprzed prawie dwóch lat. Jeżeli tak było, to ewidentnie pogubione zostały priorytety. Niemniej jednak, moim zdaniem jest to kolejna prowokacja mediów, bo ‘nazwisko mojej żony się dobrze klika’, a klikanie to kasa… Straszne. Wystarczy przez chwilę nie dawać powodu do pisania i już trzeba sobie powód wymyślić”.

Sprawa budzi wątpliwości

Cała sytuacja pozostaje niejasna – szczególnie że w sieci nie pojawiło się nagranie mszy, podczas której miały paść kontrowersyjne słowa. Na oficjalnym kanale parafii również brak transmisji z tego dnia.

Jedno jest pewne: temat ślubu Roksana Węgiel i Kevin Mglej ponownie rozgrzał media, a wersje wydarzeń przedstawiane przez obie strony znacząco się różnią.

